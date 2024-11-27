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        Haberler Magazin Selin Şekerci: Yapımcı da vermesin o zaman

        Selin Şekerci: Yapımcı da vermesin o zaman

        Selin Şekerci, oyuncuların yüksek ücretler aldığı yönündeki söylemlere; "Yapımcı da vermesin o zaman" şeklinde karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 08:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:09
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        "Yapımcı da vermesin o zaman"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Selin Şekerci, Nişantaşı'ndaki bir takı mağazasından çıkarken görüntülendi. Şekerci, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek geçirdiği mutfak kazasından söz etti. Eli sargıda olan Selin Şekerci; "Mutfak kazası... Yemek yaparken yere yağ döktüm ve üstüne basıp kaydım. Ağrı var azıcık, çok önemli bir şey değil ama" dedi.

        Selin Şekerci, son dönemde sık sık gündem olan genç oyuncuların yüksek ücretler aldığı hakkındaki söylemleri değerlendirdi. Şekerci; "Ben genç oyuncu kategorisine giriyor muyum hâlâ bilmiyorum. Eskiye göre başka şartlarda çalışılıyor. Ben, oyuncunun bir günahı olmadığını düşünüyorum. Çünkü yapımcı da o parayı vermesin o zaman" diye konuştu.

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