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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var - 27 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların; Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 2 ila 4 derece artacak. İç bölgelerde ise buzlanma ve don bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 07:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 07:29
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        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Parçalı bulutlu

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatıdan fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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