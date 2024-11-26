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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da dört ayrılık kapıda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da dört ayrılık kapıda!

        Galatasaray'da az süre bulan futbolcular Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra gözden düşen Hakim Ziyech ile Victor Nelsson da yol ayrımında…

        Giriş: 26.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:42
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        • 1

          Galatasaray’da devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı.

        • 2

          Kanat ve bek transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda gidecek oyuncularla ilgili belirsizlik sürüyor.

        • 3

          Bu sezon formayı Gabriel Sara’dan kapmakta zorlanan Kerem Demirbay forma süresinden memnun değil.

        • 4

          Tecrübeli futbolcunun düzenli oynamadığı için mutsuz olduğu ve bunu da teknik heyete ifade ettiği öğrenildi.

        • 5

          Türk asıllı Alman yıldızın devre arasına kadar forma şansının artmaması durumunda Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

        • 6

          Yurt içinden ve Yunanistan’dan ilgi bulunan Kerem’e Almanya’dan ise dolaylı yoldan da olsa gelen bir teklif şu an için yok.

        • 7

          Galatasaray’daki forma süresinden memnun olmayan diğer bir isim ise Berkan Kutlu…

        • 8

          Geçen sezon başında Genoa’ya kiralanan ancak İtalya’da da umduğunu bulamayan Berkan devre arasında geri dönmüştü.

        • 9

          Şampiyonluk yolunda kritik katkı sunan Berkan bu sezon sol bek ve stoper bölgelerinde de forma şansı buldu.

        • 10

          16 maçın sadece ikisine ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

        • 11

          Galatasaray’da yol ayrımında olan diğer isimler ise Hakim Ziyech ve Victor Nelsson…

        • 12

          Victor Osimhen ve Roland Sallai transferleri sonrasında rotasyonda gerileyen Faslı futbolcunun tavırları rahatsızlık yaratıyor.

        • 13

          Kariyerinde önemli kulüplerde forma giydiği için 11’de oynaması gerektiğini düşünen Ziyech’in süre aldığı bölümlerdeki performansı yetersiz bulundu.

        • 14

          Hollanda’ya dönmek isteyen ancak 6 milyona yaklaşan maliyeti nedeniyle kulüp bulmakta zorlanan Ziyech’le yolların ayrılması planlanıyor.

        • 15

          Rotasyonda Metehan Baltacı’nın arkasına düşen Victor Nelsson’un geleceği de belirsizliğini koruyor.

        • 16

          Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperle yollarını ayırmayı planlasa da şu an için gelen bir satın alma teklifi bulunmuyor.

        • 17

          Menajerler Nelsson için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri getirebileceklerini ifade ediyor.

        • 18

          Galatasaray ise sözleşme bitiş süresi yaklaşan Nelsson’dan iyi bir bonservis bedeli elde ederek kaynak yaratmayı planlıyor.

        • 19

          Danimarkalı futbolcu ile yapılan sözleşme revize görüşmeleri Nelsson’un 1,9 milyon Euro’da diretmesi üzerine tıkanmıştı.

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