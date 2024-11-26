Galatasaray'da dört ayrılık kapıda!
Galatasaray'da az süre bulan futbolcular Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra gözden düşen Hakim Ziyech ile Victor Nelsson da yol ayrımında…
- 1
Galatasaray’da devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı.
- 2
Kanat ve bek transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda gidecek oyuncularla ilgili belirsizlik sürüyor.
- 3
Bu sezon formayı Gabriel Sara’dan kapmakta zorlanan Kerem Demirbay forma süresinden memnun değil.
-
- 4
Tecrübeli futbolcunun düzenli oynamadığı için mutsuz olduğu ve bunu da teknik heyete ifade ettiği öğrenildi.
- 5
Türk asıllı Alman yıldızın devre arasına kadar forma şansının artmaması durumunda Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
- 6
Yurt içinden ve Yunanistan’dan ilgi bulunan Kerem’e Almanya’dan ise dolaylı yoldan da olsa gelen bir teklif şu an için yok.
-
- 7
Galatasaray’daki forma süresinden memnun olmayan diğer bir isim ise Berkan Kutlu…
- 8
Geçen sezon başında Genoa’ya kiralanan ancak İtalya’da da umduğunu bulamayan Berkan devre arasında geri dönmüştü.
- 9
Şampiyonluk yolunda kritik katkı sunan Berkan bu sezon sol bek ve stoper bölgelerinde de forma şansı buldu.
-
- 10
16 maçın sadece ikisine ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
- 11
Galatasaray’da yol ayrımında olan diğer isimler ise Hakim Ziyech ve Victor Nelsson…
- 12
Victor Osimhen ve Roland Sallai transferleri sonrasında rotasyonda gerileyen Faslı futbolcunun tavırları rahatsızlık yaratıyor.
-
- 13
Kariyerinde önemli kulüplerde forma giydiği için 11’de oynaması gerektiğini düşünen Ziyech’in süre aldığı bölümlerdeki performansı yetersiz bulundu.
- 14
Hollanda’ya dönmek isteyen ancak 6 milyona yaklaşan maliyeti nedeniyle kulüp bulmakta zorlanan Ziyech’le yolların ayrılması planlanıyor.
- 15
Rotasyonda Metehan Baltacı’nın arkasına düşen Victor Nelsson’un geleceği de belirsizliğini koruyor.
-
- 16
Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperle yollarını ayırmayı planlasa da şu an için gelen bir satın alma teklifi bulunmuyor.
- 17
Menajerler Nelsson için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri getirebileceklerini ifade ediyor.
- 18
Galatasaray ise sözleşme bitiş süresi yaklaşan Nelsson’dan iyi bir bonservis bedeli elde ederek kaynak yaratmayı planlıyor.
-
- 19
Danimarkalı futbolcu ile yapılan sözleşme revize görüşmeleri Nelsson’un 1,9 milyon Euro’da diretmesi üzerine tıkanmıştı.