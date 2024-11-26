MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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"Hayat boşluk kaldırmaz, tarih zafiyet kabul etmez. Sistemini konsolide etmeye çalışan kırılgan bir devletin zorlu sınavlardan kazasız belasız çıkması hiç kolay değildir. Türkiye'de çok şükür siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile taçlanmıştır. Sistem sorunu çözülmüştür. Türkiye'nin olağandışı gelişmelere karşı bütün senaryoları kurarak baraj kurması hazırlık yapması sadece bir güvenlik meselesi değil var oluş meselesi olmuştur. Etrafımız ateş çemberi durum çok ciddi ve kritiktir. Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır.

REKLAM "3.DÜNYA SAVAŞI GÜN IŞIĞINA TAŞINDI" Askeri ve siyasi basınçtaki yükseliş patlama noktasına kadar dayanmıştır. Nükleer füzeler rampalarda bekliyor. Ülkeler arası gerilim en üst düzeye tırmanmıştır. Küresel sistem mimarisi her yanından hasar almıştır. Genişleyen çatışma ve huzursuzluk sarmalı dünyayı kasıp kavuruyor. Küresel düzeyde çatışma alanları son yıllarda yüzde 65 oranında arttı. 27 ülkede risk düzeyi yüksektir. Türkiye her türlü savaş senaryosuna karşı hazırlıklı olmalıdır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Savaşın kazananı olamaz. İnsanlığın yeni bir yıkımı kaldırması nükleer silah resti düşünüldüğünde mümkün değildir. Putin'in savaşın küresel boyun kazandığı söylemi 3.dünya savaşı söylemini gün ışığına taşımıştır.

"BİZİM POLİTİKAMIZ BARIŞTAN YANADIR" Türkiye'nin iki taraf arasında kalması ya da savaşa zorlanması tehlikelere yol açabilecektir. Bizim politikamız barıştan yanadır. Türkiye'nin çevresi silahlarla, füzeyle ve yeni nesil savaşlarla kuşatılmaktadır. Biliniz ki herkesin gözü üstümüzdedir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın kemer taşıdır. "BIDEN DERHAL GÖREVDEN ALINMALI" Biden'ın akli melekeleri bitmiştir. Aldığı veya alacağı her karar sakat ve mahsurludur. Biden derhal görevden azledilmelidir.

"CANİYAHU KÖŞEYE SIKIŞMIŞTIR" Geçtiğimiz haftanın en umut verici gelişmesi Caniyahu hakkındaki tutuklama kararıdır. Caniyahu köşeye sıkışmıştır. İsrail yönetimi dökülen kanın hesabını verecektir. Çember daralmış vakit yaklaşmış ve akıbet netleşmiştir. Caniyahu ve savunma bakanı azılı suçludur. Bunları destekleyen ülkeler de o suça ortaktır. Soykırım suçlularından hesap sorulması sabır ve zaman meselesi haline gelmiştir. Netanyahu ve yönetimi işledikleri savaş suçundan dolayı Lahey Adalet Divanı'ndan yargılanmalıdır.

"İMRALI İLE DEM'İN GÖRÜŞMESİ GECİKMEMELİ" Konuşarak uçurumların iki yakası kapatılır. Sahte davranışların çölünde zorlukla çiçek veren kaktüs arayışında değiliz. Türkiye'nin yeni bir Fetret Devri yaşamasına müsaade edemeyiz. Geleceğimizi tesadüflere havale edemeyiz. Güvencemiz kardeşliğimizdir. Milletimizin arasına ayrımcılık tohumları ekmeyi kendine görev edinen ne kadar bölücü ve terörist varsa bunun bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. Terörsüz bir Türkiye huzurlu müreffeh bir Türkiye demektir. Kürdü Türk'ten ayırmak insanlığı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız bir şeydir. MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hala arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında irtibatın gerçekleşmesini bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir.

"KUCAKLAYICI SİYASET HEDEFİMİZDİR" Kürt kardeşlerimizin terörle ve terör örgütü ile hiçbir ilişkisi yoktur, olamaz. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. El ele verip terörü gündemimizden çıkarmalıyız. KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ CHP iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır. Etnik ve mezhep problemlerine teşne olan bugünkü CHP'dir. Mahkemeye giderler kendilerini müdafaa yerine iftiralarla ve kamera önünde şov yaparlar.

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağalığın kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır." Türk'ten Bahçeli ile görüşme açıklaması