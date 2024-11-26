Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Turizm Yatırım Forumu'nda ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek "100 yılda ortalama reel büyümemiz 4.8. 20 yılda ise 5.5. Çin, Hindistan hariç bize benzer ülkelere göre çok iyi performansımız var. Sadece büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ülkeyiz. Altyapıya 20 yılda 277 milyar dolar yatırım yaptık. Önce karayollarına ağırlık verdik, ağımız çok zayıftı. Şu an önceliğimiz demir yolları. Yüksek hızlı demir yolları sürdürülebilirlik ve rekabet için önemli" dedi.

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REKLAM "REZERV KAYGISINI GİDERDİK" Bakan Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: "Tabii ki sorunlarımız da var. Bir program uyguluyoruz. Birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyiyiz. Enflasyonda kalıcı düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Hangi sorunları çözdük? Önce cari açık. Milli gelirin yüzde 5.5 olan açığı, 1’in altına düşürdük. Turizm yani hizmet ihracatının önemi var burada. İthalatı da düşürdük. Kalıcı şekilde seyretmesi demek lirada istikrar demek. Yüzde 2’nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Rezerv kaygısını da giderdik. Net rezervi 105 milyar dolar artırdık. Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir."

"ŞOK ÖNCESİNE DÖNMEK ORTALAMA 3.4 YIL ALIYOR" Bakan Şimşek en önemli hedefin kalıcı tek haneli enflasyon olduğuna dikkat çekerek "Bu seneyi 44-45 ile kapatacağız. Evet bir miktar hedef üstünde. Hizmet enflasyonunda bir miktar katılık var. Sıkılaşmanın etkisi var, bütçe açığı düşecek. Yönetilen fiyatlarda da mümkün olduğunca hedef enflasyona paralel adım atacağız. Dezenflasyon zaman alıyor. Dünyada da şok öncesine dönmek ortalama 3.4 yıl alıyor" diye konuştu.

Kurdaki oynaklıkta ciddi azalma olduğunu söyleyen Şimşek "Gelişmekte ülkelerle benzer tabloya geldik" dedi. Bakan Şimşek "Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Enflasyon konusunda milletimizin kaygılarını anlıyoruz. Maalesef kolay yolu yok. Sabır ve kararlılık gerekiyor. Başaracağız ve önünüz açılacak. Öngörülebilirlik artacak. Enflasyon beklentisi konusunda reel sektör hala 47 civarında enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil. Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek."