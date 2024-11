Türk'ten Bahçeli ile görüşme açıklaması

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

Türk, MHP lideri Bahçeli ile görüşecekleri iddiası hakkında, "Öyle bir talebimiz yok öyle bir randevu da yok" dedi. Türk, Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları hakkında da şunları söyledi:

"BARIŞA ANCAK BU ŞEKİLDE GİDEBİLİRİZ"

"HER DAVETE İCABET EDERİZ"

TBMM Başkanvekili Önder de sürece ilişkin şu ana kadar hükümetten bir görüşme talebi gelmediğini söyledi. "Barış için uzatılan her eli şüphesiz, şeksiz karşılarız, her davete icabet ederiz" diyen Önder, şöyle konuştu: "Barış ve müzakere söz konusu olduğunda bizim kapris anlamına gelecek bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Her davete icabet ederiz, herkese fikirlerimizi, önerilerimizi, itirazlarımızı, desteklerimizi belirtiriz. Bu sürecin adına her ne denirse densin, Sayın Bahçelinin ısrarla aynı yerde durarak yaptığı çağrılarına dönük büyük bir destek olduğu gibi itibarsızlaştırma çabaları da var. Genellikle tuzu kuru cenahtan bu tarz eleştiriler geliyor. Anadolu'da ölü helvası senin evinde kaynamıyorsa tadı lezzetli gelir diye bir söz var. Bugün Türkiye'de evladını kaybetmemiş neredeyse sokak, vilayet kalmadı. Bu nedenle bu işlere bu ciddiyetle, sorumlulukla yaklaşmak gerekiyor."