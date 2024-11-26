Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet! | Son dakika haberleri

        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!

        İzmir'de 2 yıl önce havlupana asılı cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki Duygu Bölükbaşı'nın ölümünde önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmada genç kadının ölümünün intihar değil cinayet olduğu yönünde iddianame hazırlandı. Olayla ilgili Bölükbaş'ın erkek arkadaşı Emre Turan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yıl önce Duygu Bölükbaş'ın (33) havlupana asılı cansız bedeninin bulunduğu ve intihar olduğu iddia edilen olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre Bölükbaş'ın erkek arkadaşı tutuklu sanık Emre Turan (30) 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, onun halası olan tutuksuz sanık S.T. (45) ise 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıkacak.

        DNA'SI BULUNDU

        Olay, 3 Kasım 2022 tarihinde lüks bir sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan, ile halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini hem polise hem de aileye söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre'nin DNA'sının bulunduğu belirtildi. Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti. Öte yandan site güvenlik görevlilerinden alınan tutanaklarda da Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

        REKLAM
        Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş
        Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş

        "1,5 YIL SONRA TUTUKLANDI"

        Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu olayın intihar değil kasten öldürme suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine şüpheli Emre Turan hakkında mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Turan, "Banyonun kapısını açıp içeri girdiğimde Duygu'yu havlupana kendini asmış şeklide gördüm. Fakat nefes aldığını fark ettim. Kurtarmak amacıyla heyecandan indirirken başını musluk tarafına doğru düşürdüğü için oradaki diş macunu, sıvı deterjan gibi sert cisimlere çarptı. Başındaki yara ve tişörtündeki kan bu nedenle oluştu. Kasten öldürme suçunu kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir insan değilim" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Turan olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart'ta tutuklandı.

        "RAPORLARA GÖRE KENDİSİNİ ASMASI MÜMKÜN DEĞİL"

        Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı 9 Eylül'de iddianame hazırladı. Şüphelinin her ne kadar suçlamaları kabul etmese de yapılan keşif ve alınan raporlarda Duygu Bölükbaş'ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı. Emre Turan'ın ifadesinde Bölükbaş'ın başını yere vurduğunu söylemesine rağmen olay yerinde buna dair herhangi bir kan izi bulunmadığı, alnında olaya ilişkin kesi ve tişörtünde kan izlerinin bulunduğunun anlaşıldığı da iddianamede yer buldu. Öte yandan Turan'ın halası S.T.'nin beyanlarının doğru olmadığına da vurgu yapıldı.

        "KURTARIN, KIZ KENDİ ASMIŞ' DİYE BAĞIRDIM"

        İddianamede S.T.'nin de ifadesine yer verildi. S.T.'nin ifadesinde, "Olay günü yeğenin Emre telefonla arayıp, ‘Ev tuttuk taşınıyoruz. Orada temizliğe yardım et’ diyerek çağırdı. Gittiğimde kapıyı Emre açtı. Ortalık dağınıktı. Emre, Duygu Hanım'ın lavaboda olduğunu söyledi. 1-2 dakika bekledik çıkmadı. Biraz daha bekledik. Emre banyonun kapısını açtı. Baktığımda Duygu Hanım banyoda kendini asmıştı. Hemen dış kapıya fırlayıp, 'Kurtarın, kız kendi asmış. Yardım edin' diye bağırdım. 4'üncü kattan kimsenin sesi çıkmadı. Otoparka indim. Bir kadına söyledim. İlgilenmedi. Bir beye söyledim. O, 112 Acil çağrı Merkezi'ni ve polis aradı. Arayan adamın kimi olduğunu bilmiyorum. Görevliler gelene kadar ben otoparktaydım" dediği belirtildi.

        ERKEK ARKADAŞINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, ONUN HALASINI İSE 4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

        Savcı, Emre Turan'ın silahtan sayılan bir cisimle Bölükbaş’ı başından yaraladığı, niteliği tespit edilemeyen bir cisim ile boğazını sıktığı ve onun yaşamına son verdiğine kanaat getirdi. Olaydan sonra Turan'ın, U. isimli arkadaşından temizlik kovası istediği ve bununla banyoyu ve yerdeki kanı temizleyip suç delillerini yok ettiği iddianamede yer buldu. Emre Turan'ın olaydan sonra telefondan halası diğer şüpheli S.T.'yi aradığı, olay yerine gelen şüphelinin Duygu Bölükbaş’ı banyoda veya evin içinde hiç görmediği ve beyanlarının doğru olmadığının altı çizildi. Savcı, Emre Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        "ÖMÜR BOYU ORADAN ÇIKAMASIN"

        Bölükbaş'ın tekstil işçisi annesi Nuriye Bölükbaş (52), acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi. Yaşanan süreci anlatan Bölükbaş, "Kızımın intihar ettiği söylendi. Kızımın intihar etmeyeceği yönündeki inancımla olayın peşinden gittik. 2 yıl süren mücadelenin ardından sanık 6 ay önce tutuklandı. Savcı, olayın intihar olmadığını kanıtladı. Davamız görülecek. 'Ben yandım başka anneler yanmasın' diye, adalet mücadelesi veriyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyorum. Ömür boyu oradan çıkamasın. Çıkıp adam sıfatına girip, hayatına bir başkalarını sokup da bir başka anneyi de benim gibi yakmasın" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Habertürk Anasayfa