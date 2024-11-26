Uçakta kalp krizi! Bükreş'e acil iniş yaptı! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti | Son dakika haberleri

Uçakta kalp krizi! Bükreş'e acil iniş yaptı! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti | Son dakika haberleri

Antalya'da, Sun Express’e ait yolcu uçağı Hamburg seferini yapmak üzere dün havalandı. Uçak, Romanya hava sahasındayken 60 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan doktor yaptı.

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BÜKREŞ İÇİN ACİL İNİŞ İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

İŞTE PİLOT İLE KULENİN KONUŞMASI Uçak Romanya Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar kuleyle pilot arasındaki konuşmalara yansıdı. REKLAM Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık sorunu var. O yüzden çabuk bir şekilde alçalmamız gerekiyor. Kule: Devam edin. Pilot: Yolculardan birinde ciddi bir sağlık problemi var. Doktor kalp masajına devam ediyor. Bükreş Havalimanı’na acil iniş yapmamız gerebilir. Sizi arayacağım.

Kule: Lütfen yolcunun durumu, yaşı ve konumu hakkında bilgi verir misiniz? Pilot: Kendisi 60 yaşında erkek yolcu.