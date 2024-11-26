Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
ABD Başkanı Biden "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsraille birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" dedi. Ayrıca Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze konusunda yeni bir hamlede bulunulduğunu bildirdi.
Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.
Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.
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