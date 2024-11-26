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        Haberler Dünya Ortadoğu Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak | Dış Haberler

        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak

        ABD Başkanı Biden "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsraille birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" dedi. Ayrıca Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:38
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        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
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        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze konusunda yeni bir hamlede bulunulduğunu bildirdi.

        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
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        Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

        Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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