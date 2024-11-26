Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor

UNAIDS, yayımladığı "2024 Dünya AIDS Günü" başlıklı raporunda, "AIDS hastalığını 2030'a kadar bir halk sağlığı tehdidi olarak sona erdirme" hedefine ulaşabileceğini belirtti.

1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde "AIDS'i sona erdirmek için doğru yolu izleyin" sloganıyla yayımlanan raporda, bu hedeflere ulaşılmasının HIV enfeksiyonu ile yaşayan ve risk altında olan herkesin haklarının korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldı.

Raporda, birçok ülkede HIV enfeksiyonu sayılarında artış yaşandığına işaret edilerek, "Dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan 39,9 milyon kişiden 9,3 milyonu hala hayat kurtarıcı tedaviye erişemiyor. Geçtiğimiz yıl, 630 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldü ve dünya genelinde 1,3 milyon kişiye daha HIV virüsü bulaştı." ifadelerine yer verildi.

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"2023'TE HER GÜN 570 GENÇ KADINA HIV ENFEKSİYONU BULAŞTI"

2023'te her gün 15 ila 24 yaşlarındaki 570 kadına HIV enfeksiyonunun bulaştığı kaydedilen raporda, Doğu ve Güney Afrika'daki en az 22 ülkede, bu yaş grubundaki kadınların HIV ile yaşama olasılığının erkek akranlarına göre 3 kat daha fazla olduğu bildirildi.