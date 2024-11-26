Galatasaray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
Icardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Galatasaray bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Şili basını, sarı-kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.
- 1
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken lider Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
- 2
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı bildirilirken, sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor.
- 3
G.SARAY'DA ROTA ŞİLİ!
Konuyla ilgili Şili basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve Cimbom'un Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia ile ilgilendiği belirtildi.
-
- 4
31 Aralık 2024'te kulübüyle sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki santrforun henüz mukavele yenilemediği ve sarı-kırmızılılara transfer olabileceği kaydedildi.
- 5
Bu sezon takımı adına 33 maçta 2 bin 499 dakika forma giyen Şilili forvet, 11 gol - 4 asistlik katkı sağladı.