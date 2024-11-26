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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz santrfor hamlesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sürpriz santrfor hamlesi!

        Icardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Galatasaray bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Şili basını, sarı-kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:28
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken lider Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı bildirilirken, sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor.

        • 3

          G.SARAY'DA ROTA ŞİLİ!

          Konuyla ilgili Şili basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve Cimbom'un Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia ile ilgilendiği belirtildi.

        • 4

          31 Aralık 2024'te kulübüyle sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki santrforun henüz mukavele yenilemediği ve sarı-kırmızılılara transfer olabileceği kaydedildi.

        • 5

          Bu sezon takımı adına 33 maçta 2 bin 499 dakika forma giyen Şilili forvet, 11 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

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