Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.716,34 %0,83
        DOLAR 34,6619 %0,07
        EURO 36,3997 %0,04
        GRAM ALTIN 2.949,90 %0,62
        FAİZ 40,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,21 %0,64
        BITCOIN 93.432,00 %1,94
        GBP/TRY 43,6596 %0,18
        EUR/USD 1,0504 %0,14
        BRENT 73,14 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 4.823,34 %0,63
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeniden değerleme oranı açıklandı: İşte 2025'te uygulanacak vergi, harç ve cezalar - İş-Yaşam Haberleri

        Yeniden değerleme oranı açıklandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yüzde 43.93 olarak ilan edildi. İşte yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 07:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.

        Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

        Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları yeniden değerleme oranında artacak.

        GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

        Buna göre gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:

        158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

        158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

        330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

        1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

        4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.

        EN UCUZ MTV 4.835 TL OLACAK

        Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

        Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

        KIRMIZI IŞIK İHLALİ 2.167 TL

        Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

        REKLAM

        Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

        Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

        Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

        Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

        Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

        Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

        Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)

        (Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

        YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI YİNE ARTACAK

        Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos’tan itibaren 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL’ye yükselecek.

        YURT DIŞI TELEFON HARCI

        Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç geçen yıl temmuz ayında 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırıldığında ise 31.692 TL olmuştu. 20225 yılında ise yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

        EHLİYET HARCI 5.678 TL

        Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

        6 AYLIK PASAPORT HARCI 2.359 TL

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

        6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

        1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

        2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

        3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

        3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Habertürk Anasayfa