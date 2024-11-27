Türkiye, sahip olduğu tarihî dokusu, coğrafi çeşitliliği ve uygun prodüksiyon maliyetleri sayesinde sinema dünyasında özel bir yer edinmiştir. Hollywood’un en büyük yapımlarından bağımsız filmlere kadar birçok proje, Türkiye’nin mistik havasını beyaz perdeye taşıyor. Kapalıçarşı’dan Truva’ya, İstanbul’dan Çanakkale’ye kadar birçok ikonik mekân, filmlerin büyülü hikâyelerine ev sahipliği yaptı. İşte detaylar!