James Bond'dan Truva'ya: Türkiye'de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!
Doğu ile Batı'nın buluşma noktası olan Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünya sinemasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. İstanbul'un büyüleyici atmosferinden Çanakkale'nin tarihi derinliklerine, Türkiye'nin farklı bölgeleri, uluslararası film yapımcılarına ilham kaynağı oluyor. James Bond'dan Indiana Jones'a, birçok ünlü yapım Türkiye'nin eşsiz manzaralarında hayat buldu. İşte o filmler!
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Türkiye, sahip olduğu tarihî dokusu, coğrafi çeşitliliği ve uygun prodüksiyon maliyetleri sayesinde sinema dünyasında özel bir yer edinmiştir. Hollywood’un en büyük yapımlarından bağımsız filmlere kadar birçok proje, Türkiye’nin mistik havasını beyaz perdeye taşıyor. Kapalıçarşı’dan Truva’ya, İstanbul’dan Çanakkale’ye kadar birçok ikonik mekân, filmlerin büyülü hikâyelerine ev sahipliği yaptı. İşte detaylar!
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1. RUSYA'DAN SEVGİLERLE (FROM RUSSİA WİTH LOVE, 1963)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: James Bond, Sovyetler Birliği'nden çalınan bir şifreleme cihazını geri almak için bir casusluk görevine çıkar. Bu macera sırasında, saf bir Rus kadının dahil olduğu suikast planıyla karşı karşıya kalır. Filmde İstanbul’un ikonik mekânları sıkça yer alır.
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2. KÖSTEBEK (TİNKER TAİLOR SOLDİER SPY, 2011)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Soğuk Savaş’ın gerilim dolu atmosferinde geçen filmde, MI6 içerisindeki bir Sovyet casusunu ortaya çıkarmaya çalışan George Smiley’nin hikayesi anlatılır. Film, hem psikolojik bir gerilim hem de klasik bir casusluk hikâyesi sunuyor.
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3. DÜNYA YETMEZ (THE WORLD IS NOT ENOUGH, 1999)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: James Bond, uluslararası bir teröristin tehdidi altında olan bir petrol mirasçısını korurken, nükleer bir komployu durdurmaya çalışır. Film, İstanbul’un tarihi dokusunu aksiyon dolu sahnelerle birleştiriyor.
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4. SKYFALL (2012)
Çekim Yerleri: İstanbul, Fethiye
Hikaye: James Bond, MI6'ya yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmaya çalışırken kendi sadakatini ve geçmişini sorgular. Filmde Kapalıçarşı’dan Fethiye’nin doğal güzelliklerine kadar Türkiye’nin çeşitli noktaları yer alıyor.
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5. TOPKAPI (1964)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Bir grup hırsız, İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda bulunan mücevherli bir hançeri çalmak için detaylı bir soygun planı yapar. Filmin komedi ve gerilim unsurları bir arada sunuluyor.
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6. GELİBOLU (GALLİPOLİ, 1981)
Çekim Yerleri: Gelibolu, Çanakkale
Hikaye: I. Dünya Savaşı sırasında, Gelibolu Cephesi’nde savaşan iki Avustralyalı asker üzerinden savaşın zorlukları ve insan dramı ele alınıyor. Film, tarihi gerçeklikleri güçlü bir dramatik anlatımla birleştiriyor.
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7. GECE YARISI EKSPRESİ (MİDNİGHT EXPRESS, 1978)
Çekim Yerleri: İstanbul ve çevresi (çekimlerin çoğu başka ülkelerde yapılmıştır)
Hikaye: Bir üniversite öğrencisi, yasaklı madde kaçırırken yakalanır ve hapishanede zor koşullarla mücadele etmek zorunda kalır. Film, hem gerçek bir hikâyeye dayanması hem de tartışmalı içerikleriyle dikkat çekiyor.
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8. TAKİP: İSTANBUL (TAKEN 2, 2012)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Bryan Mills, İstanbul’da ailesini korumak için mücadele ederken, geçmişte öldürdüğü bir adamın ailesi tarafından hedef alınır. Film, aksiyon dolu sahneleriyle Sultanahmet ve Boğaziçi gibi İstanbul’un ikonik noktalarını öne çıkarıyor.
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9. TRUVA (TROY, 2004)
Çekim Yerleri: Truva, Çanakkale
Hikaye: Homeros’un destanı "İlyada"ya dayanan film, Yunan ve Truva orduları arasındaki büyük savaşı ve bu savaşın arkasındaki kişisel trajedileri anlatıyor. Film, mitolojik unsurları ve tarihi yeniden canlandırıyor.
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10. INDİANA JONES VE SON MACERA (INDİANA JONES AND THE LAST CRUSADE, 1989)
Çekim Yerleri: Hatay
Hikaye: Indiana Jones, babasını kurtarmak ve kutsal kâseyi bulmak için Nazilerle karşı karşıya gelir. Film, Hatay’ın tarihi dokusunu macera ve aksiyonla harmanlıyor.
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11. OCAK AYININ İKİ YÜZÜ (THE TWO FACES OF JANUARY, 2014)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı, bir özel dedektifin ölümüne karıştıktan sonra İstanbul’dan kaçmaya çalışır. Film, gerilim ve entrika dolu sahneleriyle öne çıkıyor.
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12. ULUSLARARASI (THE INTERNATİONAL, 2009)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Bir Interpol ajanı, uluslararası bir bankanın yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkarmaya çalışır. İstanbul’un Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi mekânları, filmin atmosferini güçlendiriyor.
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13. HİTMAN (2007)
Çekim Yerleri: İstanbul
Hikaye: Suikastçı Ajan 47, kendisini uluslararası bir komplo ve hem Interpol hem de Rus ordusunun takibi altında bulur. Film, İstanbul’un modern ve tarihi mekânlarında geçen aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb