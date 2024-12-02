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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Eyüpspor maçı yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Eyüpspor maçı yazar yorumları

        Süper Lig lideri Galatasaray, 14. haftada konuk ettiği Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Eyüpspor'da kaleci Berke yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Spor yazarları, Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında sergilediği performansı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:56
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        • 1

          Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray üçlü savunma oynadığı hemen her maçta olduğu gibi dün de defansif olarak açık verdi. Galatasaray, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı ikinci yarıda Mertens’i çıkarıp 4-4-2’ye döndü, maç 1-0’dan 5-0’a gitti. 4-4-2 ile Young Boys önünde Şampiyonlar Ligi’nden oldu sarı-kırmızılılar. 4-4-2 başlanan maçta Kasımpaşa’dan ve 3-5-2 ile Elfsborg’dan üçer gol yediler. 3-5-2’nin en başarılı günü Tottenham maçıydı ama o müsabakada da, ikinci yarısında üçlüye dönülen Samsun maçında da ikişer gol gördüler kalelerinde. Galatasaray hücumda sayısız aksiyon üretti, sadece Osimhen doğru saydıysam 6 pozisyona girdi, Berke kahramanlaştı. Ancak Galatasaray’ın üçlü savunma oynadığı hemen her maçta olduğu gibi dün de defansif olarak açık verdiğini söyleyebiliriz.

        • 2

          Levent Tüzemen (Sabah): Eyüpspor, Galatasaray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, Galatasaraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır. Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

        • 3

          İbrahim Yıldız (HT Spor): Eyüpspor’u belki de hafife aldılar. Oysa, Eyüpspor kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan Berke, Caner, Halil, Emre Akbaba ve Thiam gibi oyuncular vardı. Kaleci Berke. Galatasaray’ın galibiyet beklentisini boşa çıkardı. Kalesinde devleşti. Karşı karşıya kurtardığı pozisyonlar en can acıtıcı anlardı. Futbol böyle bir oyun. Ne kadar üstün oynarsanız oynayın, son vuruşları yapamazsanız mutsuz olursunuz. Galatasaray, temposu yüksek güzel oyunu galibiyetle taçlandıramadığına ne kadar üzülse azdır.

        • 4

          Osman Şenher (Milliyet): Okan Buruk’un yapacağı fazla bir şey yok. Devre arasını bekleyecek, mutlaka iki bek transfer edecekler. Orta saha yorgun olunca savunmada rakibe çok büyük boşluklar veriliyor. Avrupa Ligi’nde final oynayacağım iddiasındaki bir takım defansta bu kadar açık vermez. Sonuçta karalar bağlamaya gerek yok. Bu takım Süper Lig’de ve Avrupa Ligi’nde de namağlup. Yorgunluktan maalesef ister istemez hatalar yapılıyor.

        • 5

          Ali Gültiken (Sabah): Galatasaray'da işler yolunda, oyun olarak bir sıkıntısı yok. Kadro derinliği olarak da problem yaşamıyor. Ortada puan kaybı falan da yok. O zaman bu sistem arayışı neden yapılıyor, bunu anlamak da zor hale geliyor. Biraz macera aramaya benziyor. 'Birçok şeyi başardım, bunu da başarırım' düşüncesinin de bu kararda etkili olduğunu düşünebiliriz. G.Saray pozisyona girdi mi? Evet. Goller de buldu. Osimhen gol atmasa da muazzam performansıyla yine sahadaydı. Savunma arkasına inilerek Eyüpspor'un bulduğu iki gol bu sistemin sorgulanması için yeterli görünüyor.

        • 6

          Serkan Akcan (Fanatik): Dün gecenin kazananı açık ara Arda Turan oldu. Icardi varken Okan hocanın 3-4-1-2’si ofansif anlamda daha verimli görünüyordu. Eyüpspor’a karşı 3-4-2-1’in de efektif şekilde kullanıldığına dair kanıtlar çok fazla. Galatasaray, ilk yarıda 7 isabetli şut çekip, 2,22 gol beklentisi yaratarak sezonun en iyi rakamına ulaştı. Osimhen’in iştahı, Galatasaray adına heyecan verici anların sayısını artırdı. Berke Özer, açık ara Eyüpspor’un yıldızıydı. Çok net pozisyonları çıkardı, Osimhen, Barış, Kerem ve Jelert’in çok net denecek pozisyonlarının gol olmasını engelledi.

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