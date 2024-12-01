Okan Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
Eyüpspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Hakemin de oyunu iyi yönetemediğini dile getiren Buruk, şöyle devam etti:
"Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top oyunda 21 dakika kalmıştı. Maçların çoğu oynanmadan geçiyor. Bu bir alışkanlık ama hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Onlara, 'Oyun ne kadar yavaş olursa avantajınıza.' diyorlar herhalde. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Mücadelelerinden dolayı kutluyorum ama sanki üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Maçta 6 kişiye kramp girdi. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Kramp girecekse Galatasaraylı futbolculara girmeliydi. Ancak maç içinde bu çok fazla kullanıldı. Bunun dışında 1 puan alan rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi açımızdan da en kötü sonlandırma istatistiğini yaşadığımız gündü. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Çok ürettik, az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol gördük. Bizim gibi bir takımın ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atarak kazanması gerekirdi. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz var."
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AZ Alkmaar maçından 3 gün sonra maça çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra oynadığımız için sakatlık riskini göze alıyorduk ama çok fazla sakatlık olmadı. Maç öncesi de yayıncı kuruluşun ertelememe talebi olmadığını öğrendik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada yayıncıyı da bu işin içine katmıştı. Bu da bizi üzüyor, güvenimizi kırıyor. Avrupa'daki ülke puanı için takımlarımızın desteklenmesi. Üç takım da yarın oynayabilirdi. Salı günü de oynayabilirdik. Bugün iki puan kaybettik ama oyun ve istek olarak gücümüzü gösterdik." diye konuştu.
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"HAKEM VE VAR ATAMALARI KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİNİ ÇOĞALTIYOR"
Okan Buruk, hakem atamalarının hem kendilerini hem de taraftarı provoke ettiğini savundu.
Kendi reaksiyonlarının kamuoyunda çok tartışıldığının söylenmesi üzerine Buruk, "Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bir şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Ancak hakem atamasının bir yandan da hem taraftar hem de bizi provoke ettiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de Video Yardımcı Hakem ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyun içinde hakemin çok rahat olmadığını gördük. Çok genç bir hakem. Daha önce bir hata yapılıp Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verildi. Orada da iyi bir performans sergilemedi. Biz sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün de ne, kim olursa olsun ürettik ama atamadık. Çok fazla net gol pozisyonu kaçırdık. Bunun için üzüleceğiz ama bundan sonraki haftalar sakin oyunumuza odaklanacağız. Ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın büyük takım maçlarını kaldırabilecek profilde olmadığını ileri sürdü.
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"BERKE 8 KERE SU İÇTİ"
Maalesef maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapyıor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptık. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık."
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"BEN 2-3 OYUNCU DAHA KAYBEDEBİLİRDİM"
"Maç öncesinde söyledik. En azından 1 gün daha dinlenebilirdik. 2-3 oyuncu daha kaybedebilirdik. Hafta içi maç yok. Buna rağmen... Yayıncı bahane edildi. Yayıncının da böyle bir talebi yokmuş. Bunun da kullanılması üzüyor. Yayıncı deniyor ama sonra böyle bir şey olmayınca güveninizi kaybediyorsunuz. En büyük üzüntüm yayıncının açıklanması, sonra yayıncıdan açıklama gelmesi. Güvenimizi kaybediyoruz. Haftaya yine Avrupa kupası var, başarım önemli. Zaten milli takım son 2 maçta çok kötü gitti. Türk takımlarının önünü açmak için destek olunmalı. Niye diğer takımları pazar oynamıyor demiyorum, pazartesi oynamıyoruz dedim. Bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gözüken de bu hayal kırıklıklarını daha fazla yaşayacağız."
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