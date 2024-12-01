Türkiye'nin batısında etkili olan sağanak yağışlar turizm bölgelerini olumsuz etkiledi. Bodrum'da bir yat batarken feribot seferleri de iptal edildi. Marmaris'te bir balıkçı teknesi battı, Çeşme'de ise sokakları su bastı.

Ege Bölgesi kuvvetli sağanak yağışların ve fırtınanın etkisi altında. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına günboyu etkisini sürdürdü.

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BODRUM'DA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Muğla’nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkiledi. Yelkenli bir tekne karaya vururken, Bodrum- Datça- İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerden itibaren sağanak etkili olurken, fırtına nedeniyle Gümbet Sahili’nde yelkenli bir tekne karaya oturdu. Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Fırtınanın akşam saatlerde etkisini yitirmesi, yağmurun ise devam etmesi bekleniyor.

REKLAM MARMARİS'TE BALIKÇI TEKNESİ SUYA GÖMÜLDÜ Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında tüm birimler teyakkuza geçerken, azmakta demirlenmiş bir balıkçı teknesi suya gömüldü. Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden olan Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki tüm birimler teyakkuza geçerken, şuana kadar sel baskını yaşanmadığı öğrenildi.

Kapalı çarşıdaki bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, azmak kenarına demirlenmiş küçük balıkçı teknesi de yağışlardan nasibini aldı. Etkili olan sağanak sonrasında su alan yaklaşık 3 metrelik tekne suya gömüldü. Yağmurun ara ara rüzgarla birlikte devam ettiği Marmaris'te yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar da Marmaris'te yağmurun da güzel olduğunu belirtti. Çatılardan akan sular sebebiyle su baskını yaşayan kapalı çarşı esnafları da sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerden destek istedi. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği öğrenildi.

ÇEŞME'DE SOKAKLARI SU BASTI İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olurken, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.