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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi

        Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:26
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        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
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        ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin sona erdiğini söyledi.

        BRICS ülkelerinin, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istediklerini belirten Trump, "Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #BRICS
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