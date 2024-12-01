Suriye’de dengeler yeniden değişiyor: Halep çatışmalarının perde arkası

Suriye'nin kuzeyindeki çatışma dinamikleri, İdlib'de başlayan hareketlilikle birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Muhaliflerin Suriye rejimi kontrolündeki Halep'e yönelik operasyonları, bölgedeki dengeleri ciddi şekilde sarsarken, rejimin askeri kayıpları ve PKK/YPG'nin yükselen etkisi dikkat çekiyor.

Muhaliflerin Halep'e ilerleyişi, Suriye rejim güçlerinin kontrolü altındaki geniş bölgeleri hızla kaybetmesine yol açtı. Rejim güçlerinin zayıf savunması, stratejik noktaların muhaliflerin eline geçmesine neden oldu. Bu gelişme, rejimin kendi içindeki zaaflarını bir kez daha ortaya koyarken, bölgedeki diğer aktörlerin devreye girmesine de zemin hazırladı.

Rejim güçleri, kontrolündeki bazı bölgeleri PKK/YPG’ye devrederek örgütün sahada daha fazla hareket alanı kazanmasını sağladı. Özellikle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu, Halep bölgesine sevk edilerek örgüte ağır silah desteği yapıldı.

Rejim, Halep'teki kayıplarını telafi etmek ve muhaliflere karşı üstünlük sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG’den destek istemek zorunda kaldı. Bu durum, PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyindeki etkisini artırması için bir fırsata dönüştü.

PKK/YPG'NİN TERÖR KORİDORU PLANI

PKK/YPG, rejimin zayıflığını ve kendisine sunduğu fırsatları kullanarak Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak bu plan, sahadaki diğer güçlerin hızlı müdahalesiyle sekteye uğradı.

SMO'NUN MÜDAHALESİ: ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG’nin bu adımını erken fark ederek Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlattı. Bu operasyon kapsamında SMO grupları hızla sahaya indi ve Rakka-Halep arasındaki kritik ulaşım yollarını keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat’tan kuzeydoğuya uzanan koridor oluşturma çabasını engelledi. Operasyonun başarılı olması, PKK/YPG’nin planlarını bozarken, bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirdi.