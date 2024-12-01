Suriye’de dengeler yeniden değişiyor: Halep çatışmalarının perde arkası
Suriye sahasında yeni bir döneme girildi. İdlib merkezli çatışmalarla başlayan süreç, Halep'teki dengeleri altüst etti. Peki, rejim güçleri ve PKK/YPG'nin bu süreçteki hamleleri ne anlama geliyor? Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Suriye'nin kuzeyindeki çatışma dinamikleri, İdlib'de başlayan hareketlilikle birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Muhaliflerin Suriye rejimi kontrolündeki Halep'e yönelik operasyonları, bölgedeki dengeleri ciddi şekilde sarsarken, rejimin askeri kayıpları ve PKK/YPG'nin yükselen etkisi dikkat çekiyor.
REJİMİN HALEP'TEKİ HIZLI ÇÖKÜŞÜ
Muhaliflerin Halep'e ilerleyişi, Suriye rejim güçlerinin kontrolü altındaki geniş bölgeleri hızla kaybetmesine yol açtı. Rejim güçlerinin zayıf savunması, stratejik noktaların muhaliflerin eline geçmesine neden oldu. Bu gelişme, rejimin kendi içindeki zaaflarını bir kez daha ortaya koyarken, bölgedeki diğer aktörlerin devreye girmesine de zemin hazırladı.
REJİMİN PKK/YPG'YE ALAN AÇMA STRATEJİSİ
Rejim, Halep'teki kayıplarını telafi etmek ve muhaliflere karşı üstünlük sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG’den destek istemek zorunda kaldı. Bu durum, PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyindeki etkisini artırması için bir fırsata dönüştü.
Rejim güçleri, kontrolündeki bazı bölgeleri PKK/YPG’ye devrederek örgütün sahada daha fazla hareket alanı kazanmasını sağladı. Özellikle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu, Halep bölgesine sevk edilerek örgüte ağır silah desteği yapıldı.
PKK/YPG'NİN TERÖR KORİDORU PLANI
PKK/YPG, rejimin zayıflığını ve kendisine sunduğu fırsatları kullanarak Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak bu plan, sahadaki diğer güçlerin hızlı müdahalesiyle sekteye uğradı.
SMO'NUN MÜDAHALESİ: ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU
Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG’nin bu adımını erken fark ederek Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlattı. Bu operasyon kapsamında SMO grupları hızla sahaya indi ve Rakka-Halep arasındaki kritik ulaşım yollarını keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat’tan kuzeydoğuya uzanan koridor oluşturma çabasını engelledi. Operasyonun başarılı olması, PKK/YPG’nin planlarını bozarken, bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirdi.
HALEP ÇATIŞMALARININ BÖLGESEL ETKİLERİ
Halep merkezli bu gelişmeler, Suriye’nin kuzeyindeki dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Rejim güçlerinin zayıflığı ve PKK/YPG’nin fırsatçı hamleleri, bölgedeki muhaliflerin daha güçlü adımlar atmasını tetiklerken, Türkiye’nin bölgesel güvenlik kaygılarını da artırıyor. SMO’nun müdahalesi, bu süreçte dengeleri bir ölçüde değiştirse de Suriye’de uzun vadeli bir istikrarın sağlanması hala zor görünüyor.
Bu gelişmeler, Suriye’nin kuzeyinde çatışmaların yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor. Özellikle bölgedeki PKK/YPG faaliyetlerinin Türkiye açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğu dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte Ankara’nın atacağı adımların belirleyici olması bekleniyor.
Bölgedeki dengeler sürekli değişiyor ve sahadaki gelişmeler hem yerel hem de uluslararası aktörleri yakından ilgilendiriyor.