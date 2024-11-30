Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, cumartesi sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Bozkurt’un İstanbul Etiler civarındaki evinin yakınlarında yolda yürürken kalp krizi geçirmesi sonucu aniden yere yığıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bilinen hiçbir rahatsızlığı olmayan başhekim, sağlıklı yaşam tarzını yaşam biçimi haline getirmesi, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konularındaki titizliğiyle de biliniyordu.

2014 YILINDAN BERİ AMERİKAN HASTANESİ'NİN BAŞHEKİMİYDİ Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yapıyordu. İstanbul’da St. Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1993’te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011’te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi. Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi’nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce… — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) November 30, 2024