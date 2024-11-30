Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?

Donald Trump’ın ABD başkanlığını yeniden kazanmasının ardından yanından neredeyse hiç ayrılmayan, Hükümet Verimliliği Departmanı sorumlusu olarak atanan Elon Musk, böylece ABD’nin yönetim masasına geçişi garantiledi.

Seçim kampanyası süresince ve seçimden sonra da siyasetin tam göbeğinde yer alan Musk için Tesla ve SpaceX'in ardından X platformunun sahibi olarak işler yolunda gidiyor gibi görünüyor.

Peki ama özel hayatı da iş ve siyasi hayatı kadar mükemmel mi?

12 çocuğu dünyaya gelen ve birini henüz bebekken kaybeden Musk, üç çocuğunun annesi Grimes ile çocuklarının velayeti üzerinden büyük bir anlaşmazlık içinde. Bunu, yaz aylarında veryansın eden Grimes’ın annesinin ardından bu hafta Musk ile ilgili açıklama yapan Grimes’ın kendisinden bir kez daha öğrendik.