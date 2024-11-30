Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
Donald Trump'ın sağ kolu olarak ABD siyasetinin göbeğinde yer alan Elon Musk'ın özel hayatı da iş ve siyasi hayatı kadar mükemmel mi? Musk'ın, çocuklarının annesiyle bitmek bilmeyen mücadelesine dair detaylar… Sahneyi hiç göremese de binlerce dolar ödemeye razı olan Taylor Swift hayranları… "Üç yıl ömrün kaldı" denilen Dolph Lundgren'in kanseri yenme müjdesi ve daha fazlasıyla haftanın renkli gündemi…
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Donald Trump’ın ABD başkanlığını yeniden kazanmasının ardından yanından neredeyse hiç ayrılmayan, Hükümet Verimliliği Departmanı sorumlusu olarak atanan Elon Musk, böylece ABD’nin yönetim masasına geçişi garantiledi.
Seçim kampanyası süresince ve seçimden sonra da siyasetin tam göbeğinde yer alan Musk için Tesla ve SpaceX'in ardından X platformunun sahibi olarak işler yolunda gidiyor gibi görünüyor.
Peki ama özel hayatı da iş ve siyasi hayatı kadar mükemmel mi?
12 çocuğu dünyaya gelen ve birini henüz bebekken kaybeden Musk, üç çocuğunun annesi Grimes ile çocuklarının velayeti üzerinden büyük bir anlaşmazlık içinde. Bunu, yaz aylarında veryansın eden Grimes’ın annesinin ardından bu hafta Musk ile ilgili açıklama yapan Grimes’ın kendisinden bir kez daha öğrendik.
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“HEM ZEKÂSIYLA HEM PARASIYLA MÜCADELE EDİYORUM”
Tam adı Claire Grimes Boucher olan Kanadalı şarkıcı, yaşam deneyiminin en zor kısmını, "hayatının aşkı olan Musk, onun için tanınmaz hale geldikçe ondan kopmak" olarak açıkladı.
Elon Musk'ın sağ siyasete doğru siyasi değişiminin, özellikle de trans kızı Vivian Jenna Wilson'ı reddetmesinin, onu bir zamanlar tanıdığı adamdan farklı bir insan haline getirdiğini anlattı.
4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii, 3 yaşındaki kızı Exa Dark Sideræl ve 2 yaşındaki oğlu Techno Mechanicus'un velayeti için Musk ile yasal savaşını sürdüren 36 yaşındaki şarkıcı, Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia ederek, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söyledi. “Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini beş aydır göremiyorum” dedi. Kaynaklardan kastı, Musk’ın zekası ve maddi gücüydü.
İlişkilerine 2018’de başlamışlardı. Elon Musk 2021'de ayrıldıklarını ama yarı ayrı olduklarını, ortak ebeveynliği sürdürdüklerini söylemişti. Ama ne olduysa, ilerleyen zamanlarda aralarında müthiş bir kopukluk, hatta savaş başladı.
Musk'ın, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne sesli desteği de dahil olmak üzere son dönemdeki siyasi eylemleri, kendisi ile Grimes arasında büyüyen mesafeyi artırmış olabilir. Grimes apolitik bir duruş sergiledi ve siyasi ideolojilerdeki bu farklılık ilişkilerini daha da gerginleştirmiş olabilir.
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“TANINMAZ HALE GELDİ”
Grimes, Elon Musk'ın siyasi değişimi nedeniyle kendisi için "tanınmaz" hale geldiğini ve ilişkilerinin, onun görüşlerindeki değişimden derinden etkilendiğini anlattı.
İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de dünyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra geldi.
İlk ayrılık döneminde araları iyi gibi görünse de Ekim 2023'ten bu yana yasal mücadele veriyorlar.
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“LÜTFEN ELON, SANA YALVARIYORUM!”
Yaz aylarında Grimes'ın annesi de devreye girerek Elon Musk'a çağrıda bulunmuş X Æ A-Xii'yi Paris Olimpiyatları'nda Musk ile birlikte görmesinin ardından, “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" demişti.
Grimes'ın annesi ayrıca, "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" çıkışı yapmıştı.
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2022'de 18 yaşına girince cinsiyetini değiştiren ve Xavier Alexander Musk olan adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştiren kızı da tüm bağını kopardığı babasını, Grimes ile paylaştığı üç çocuğunu annelerine göstermemekle suçlamıştı.
Şimdi 20 yaşındaki Vivian Jenna Wilson, "Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi Grimes şu anda Elon ile üç çocuğu için bir velayet savaşı içerisinde. Ancak muhtemelen bilmediğiniz şey, Elon'ın bir çocuğun hayatındaki en önemli gelişim döneminde yasa dışı ve sürekli olarak çocuklarını, yani onun çocuklarını annelerinden uzak tuttuğudur" demişti.
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SAHNEYİ HİÇ GÖRMEMEK İÇİN BİNLERCE DOLAR ÖDÜYORLAR
Sevdiğiniz sanatçıyı sahneye seyredebilmek için cebinizden en fazla ne kadar para çıkarabilirsiniz? Ya da şöyle soralım: Sevdiğiniz sanatçıyı konserde seyredemeyip sadece dinlemek için ne kadar paraya kıyarsınız?
Taylor Swift hayranları için Kanada’nın Vancouver şehrinde gelecek ay vereceği konserler için stadyumda sahneye ‘sıfır görüş açısına sahip’ koltuklar önce 16 dolara satışa çıkarıldı. Ama biletler karaborsada öyle bir hal aldı ki, 2 bin 500 dolarlardan bahsedilir oldu.
Sahnede sevdiğiniz sanatçıyı hiç görmeyeceksiniz, ama sesini canlı canlı dinleyeceksiniz… Ve bunun için de kesenin ağzını açacaksınız. Üstelik bu parayı her verene anında bilet de düşmüyor. Önce sıraya alınıyorsunuz ve size bilet düşmesini bekliyorsunuz.
Elbette pek çok hayran 16 dolardan bin doların üstüne fırlayan biletlere isyan etti. Ama büyük bir kısmı da o biletler için yarışa girmekten kaçınmadı. İşte buna ‘gerçek hayran’ denir!
Şimdi başa dönelim, sorulara bir de bu bilgiler ışığında yanıt arayalım…
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NE ÇOK AĞLADI
Adele, belirsiz bir süreliğine sahnelere veda etti. Bu, zorunlu bir veda değildi, kendi isteğine bağlıydı her şey. Çünkü onun için işler son derece yolundaydı. Dünyanın neresinde konser verse, salon ya da stadyum hınca hınç doluyordu. Gerçekte sebebinin ne olduğunu bilemediğimiz bir ayrılık kararıydı bu.
Bu ay başında Las Vegas’ta verdiği konserlerden birinde vedası hakkında konuşurken kendince sebebini şöyle açıklamıştı:
“Hayatım, sadece kariyerim ve müzikten ibaret değil. Gerçek hayatımdan bahsediyorum.”
Konserlerinde seyircilerinden aldığı duygusal tepkilere ağlayarak karşılık veren Adele, bir konserine seyirci olarak katılan Celine Dion’a sarılıp hüngür hüngür ağlamıştı.
Son Las Vegas konserinde de ağla ağlaya veda etti Adele.
"Bir daha ne zaman sahneye çıkmak istediğimi bilmiyorum. Artık gitme zamanı. Bir sonraki bölümün zamanı geldi ve hayatımın bir sonraki döneminin zamanı geldi" diyen İngiliz şarkıcı, sahnede ağladı; sahneden inerek eski eşi Simon Konecki'den olan oğlu Angelo ve nişanlısı Rich Paul'ü öptü, ağladı…
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UMUDUNUZU KAYBETMEYİN!
Hollywood'un unutulmaz filmlerinden olan 'Rocky 4'teki 'Ivan Drago' rolüyle tanınan Dolph Lundgren, kendisiyle ilgili duyurusu sayesinde “Şartlar ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin” mesajı verdi.
Lundgren, uzun yıllardır savaştığı kanseri yendiğini açıkladı. Üstelik doktorlar ona sadece üç yıllık ömrü kaldığını açıklamıştı.
Aynı zamanda dövüş sanatları sporcusu olan İsveçli oyuncunun 2015'te böbreğinde tümör tespit edilmişti. 2020'de iyileştiğini düşünmeye başladığı anda tümörü yayılmıştı. 67 yaşındaki oyuncuya doktorlar başta iki ya da üç yıl ömür biçmişti.
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Dokuz yıllık mücadelenin ardından artık kanseri yenen oyuncu, hastaneden hayranlarına seslenerek, "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.
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