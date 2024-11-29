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        Yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Narin cinayetini örtbas soruşturması!

        Narin Güran cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda ortaya çıkan yeni ses kayıtlarına göre Nevzat Bahtiyar'ın eşine "Nevzat cinayeti üstlensin" teklifinde bulunulduğu iddia edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu ile ilgili 5 kişi hakkında bir soruşturma başlattığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:09
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        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
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        Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda cinayetin örtbas edildiğine ilişkin ortaya çıkan yeni ses kayıtları ışığında soruşturma başlatıldı.

        Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın aktardığı bilgilere göre, ortaya çıkan ses kaydı Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçiyor. Buna göre Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

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        Konuşmanın devamında da buna dair bilgiler olduğu ve Gazal Bahtiyar'ın da itiraz ederek, "Sizin karşınızda enayi mi var" dediği yer alıyor. Kaya'nın Nevzat Güran'ın bu suçu üstlenmesini istediği ve bu işi böyle çözelim dediği belirtiliyor. Öte yandan Güran ailesi ile Bahtiyar ailesi arasında sorun olan bir aracın geri verilmesi konusunun da çözüleceği ifade ediliyor.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu ile ilgili 5 kişi hakkında bir soruşturma başlattığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı kaydedildi.

        İşte ortaya çıkan ses kayıtlarının dökümü..

        “TUTUKLANDIĞINDA ‘BANA ZORLA YAPTIRDI’ DESEYDİ"

        HASAN: Tutuklandığında “bana zorla yaptırdı” deseydi hapse girmezdi

        GAZAL: Sakın Hacı Rıza onların tekliflerini bana göndermesin.

        HASAN: Bana söylediler. Ben de Mehmet’e söyledim.

        GAZAL Ben bir şey demiyorum., Onların tekliflerini bana getirmesinler

        HASAN: Haber gönderirlerse siz de “yok” dersiniz

        GAZAL: Veriyorum çocuklara… (telefonu çocuğa veriyor)

        ÇOCUK : Söylersin onlar da söylemişti “Devlet ne derse biz de dedik devlet ne derse"…

        HASAN: Kimse devlet çıkaracak ortaya

        ÇOCUK: Suçlu kimse nasıl bir ceza olursa, kim ne halt yemişse, ne yaptıysa her şeyi devlet ortaya çıkaracak.

        Devlet onlara cezayı verecek. Sen onlara söylersin.

        HASAN: Tamam ben evlerin oradayım. Etrafımda insanlar var. Fazla konuşamam.

        ÇOCUK: Sıkıntı yok olayda kim varsa

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        #narin güran
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