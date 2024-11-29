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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sahte içkiden 7 can kaybı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sahte içkiden 7 can kaybı!

        Sahte içki faciasından üst üste acı haberler geliyor. Olayda 14 kişi hastaneye başvururken 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan operasyonda da 12 şüpheli gözaltına alınırken, şişelenmiş halde 410 litre etil ile metil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:07
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        Sahte içkiden 7 can kaybı!
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        İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'e yükseldi. Ölümlerin ardından yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Emre K. (30) ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'un Ümraniye, Fatih ve Şişli ilçelerinde sahte içki içen 14 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

        8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.

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        POLİS 12 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Çalışmaların ardından 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

        ÖLÜ SAYISI 7'E YÜKSELDİ

        Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bugün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile bir kişi daha kurtarılamadı. Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'n ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

        POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

        Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın (30), çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Zehirlenen 8 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        GECE KULÜPLERİNE SAHTE İÇKİ BASKINI

        Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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