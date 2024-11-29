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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!

        Osmaniye'de, 16 yaşındaki M.Ş., isimli genç husumetlisi olduğu belirtilen 32 yaşındaki Mustafa Güler'i bıçaklayarak öldürdü. Maktulün kaçmaya çalışması ve katilinin peşinden koşup bıçakladığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:30
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        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
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        Osmaniye'de olay, 27 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Kadirli ilçesi, Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen Mustafa Güler ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

        KAÇMAYA ÇALIŞTI TAKİP EDİP BIÇAKLADI

        Mustafa Güler, 32 yaşındaydı.
        Mustafa Güler, 32 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa Güler (32), koşarak kaçmaya başladı. Arkasından gelen M.Ş. (16) ile 2 arkadaşı, Güler'i darp edip, bıçakladıktan sonra kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        16 yaşındaki M,Ş., cezaevine gönderildi.
        16 yaşındaki M,Ş., cezaevine gönderildi.

        O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, hayatını kaybetti.

        OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

        Güler'in cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Polis, Mustafa Güler'i bıçaklayan M.Ş. ile olaya karışan 2 kişiyi dün gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, arkadaşları adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
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