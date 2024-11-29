Spor yazarları Fenerbahçe'nin Slavia Prag galibiyetini değerlendirdi
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte o yazarların yorumları...
- 1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çekya'nın Slavia Prag takımını 2-1 mağlup etti.
- 2
"FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET"
UĞUR MELEKE: "Son derece eksik bir kadroyla Prag’a giden Fenerbahçe’nin deplasmandan galibiyetle dönmesi önemli. Slavia’nın baskılı oldukları dakikalarda bir kez daha iki yıldız Edin Dzeko ve Dusan Tadic karakter ortaya koydular dün. Avrupa Ligi’nden ilk sekiz için 15-16 puanın yeteceğini düşünüyorum. Galatasaray’a kalan 3 maçta 4, Fenerbahçe’ye de 7 puan yetebilir direkt terfi için." (Hürriyet)
- 3
"USTALARIYLA KAZANDI"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Slavia kendi sahasında oynamanın hakkını verdi. İlk 45'te büyük üstünlük kurup, peş peşe pozisyonlar yakaladılar. Ama ikinci yarıda hızları kesildi, kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Karşılığında pozisyonlar bekledik, gol Slavia'nın nefesinin kesileceği dakikada geldi. Sonrasında İrfan Can-En-Nesyri değişikliği geldi. Taze kanlar, takıma güven de getirdi. Tadic'in nefis pasında üstünlük golünü buldular. Avrupa Ligi için kırılma anı yaşandı o anda. İddianın ve moralin sürmesi için maçın kazanılması önemliydi. Eksiklerine, sakatlarına rağmen, ustalarıyla kazandı F.Bahçe. Süper Lig'de değiştirdiği oyun karakterini "kazanan" olarak sürdürüyor. Nefesine nefes ekliyor." (Sabah)
-
- 4
"HARİKA BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ"
MUSTAFA ÇULCU: "Fenerbahçe'nin yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı. Hakem sert oyuna izin verdi. Alman Sascha Stegemann 40 yaşında 1. kategori FIFA hakemi… Oyunu oynatacağım diye bazı faulleri vermeyince oyun sertleşti 34 faul ve kendi klasiğini bozmadan 10 sarı kartla maçı tamamladı. Steegeman kolay sarı kart çıkaran bir hakem. Fenerbahçe bunu analiz etmiş olsaydı daha ilk yarıda 4 sarı kart görmeyebilirdi. S.Prag'ın 42'de attığı golde Chory oyuna müdahalede edince ofsayt gerekçesi ile gol iptali doğ
- 5
"HER ŞEYE RAĞMEN KAZANMAYI BİLDİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Açıkçası beraberliğe razı bir görüntü çizdik ama buradan aldığımız 3 puan her şeyden daha önemliydi. Bu gibi maçlarda kanat beklerinin hücuma katkısı katkısı çok değerlidir ama dün kanat beklerimiz maça katkı sağlayamadı. Ancak tüm bunlara rağmen Fenerbahçe En Nesyri'nin attığı golle kazanmayı bildi. Böylece zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek avantaj elde ettiler." (Takvim)
- 6
-
- 7
- 8