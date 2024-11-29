DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, buzlanma ve don var - 29 Kasım Hava durumu | Son dakika haberleri

DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, buzlanma ve don var - 29 Kasım Hava durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 15° Ankara Güneşli 7° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 17° Trabzon Parçalı bulutlu 12° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 17° Diyarbakır Güneşli 8° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Güneşli 1°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. REKLAM ÇANAKKALE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı EDİRNE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 19°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı MANİSA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

REKLAM ADANA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 14°C Az bulutlu MERSİN °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ANKARA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. BOLU °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. AMASYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ERZURUM °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 2°C Parçalı bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu