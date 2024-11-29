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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, buzlanma ve don var - 29 Kasım Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, buzlanma ve don var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve don olayı yaşanacak. Gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin batısı yağmurlu havanın etkisi altına giriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:33
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        Yağış yok, buzlanma ve don var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 12°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        ÇANAKKALE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 16°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 19°C

        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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        ADANA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 14°C

        Az bulutlu

        MERSİN °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        YOZGAT °C, -1°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        BOLU °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        AMASYA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        ERZURUM °C, -3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 2°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 4°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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        DİYARBAKIR °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

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