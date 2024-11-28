Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi
Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında, Ali Küntaş yönetimindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ali ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.