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        Haberler Gündem Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:11
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        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
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        Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında, Ali Küntaş yönetimindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ali ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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