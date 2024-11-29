Beşiktaş yönetimi Bronckhorst için toplanıyor!

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın geleceği için bugün bir araya gelecek. Toplantı sonrasında Van Bronckhorst'un takımdan ayrılması gündemde.

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BRONCKHORST NE DEMİŞTİ?

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.