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        Haberler Magazin Defne Samyeli: 24 saatte evlenebilirim

        Defne Samyeli: 24 saatte evlenebilirim

        Defne Samyeli, katıldığı davette, aşk ve evlilik konusunda iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti; "Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım" diyen Samyeli, doğru kişi karşısına çıkması halinde 24 saatte bile evlenebileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:19
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        "24 saate evlenebilirim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 15 yıl önce Eren Talu’dan boşanan Defne Samyeli, katıldığı davette, aşk ve evlilik konusunda iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. “Kendimi hiçbir zaman aşka kapamadım” diyen Samyeli, doğru kişi karşısına çıkması halinde 24 saatte bile evlenebileceğini söyleyip şöyle konuştu: Evlenebilirim tabii, evlenmek için doğru insan çıkarsa tabii evet. Neden olmasın? Bekar hayatımda da çok mutluyum boşanalı 15 yıl oldu. Ben de onlar için evlenilecek insan olmayabilirim. Aile kurmayı herkesle istemiyorsunuz, herkes de sizinle istemiyor. O başka uyum gerektiriyor. Kimine âşık olursunuz ama aile olmayı düşünmezsiniz. Dolu dolu aile hayatı yaşadım, artık hiç evlenmesem de olur. Ancak sürpriz biri karşıma çıkarsa 24 saatte bile evlenebilirim.

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        Defne Samyeli, yılbaşı gecesi toteminin bir dönem kırmızı iç çamaşırı giymek olduğu itirafında bulundu. Yılbaşı gecesini kutlarken aile bireylerine de iç çamaşırı aldığını söyleyen Defne Samyeli; “Zaman zaman oluyordu eskiden. Şöyle itiraf edeyim; bir ara kırmızı iç çamaşır totemim vardı. Hatta aile toplantıları düzenlediğim zamanlarda yanında belki getiren olmaz diye ben herkese alıyordum. Eski kayınvalideme falan da. Gülmemiz için bir nedendi. Totem devam etmiyor bir işe yaradığını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

        Öte yandan; iş adamı Necmettin Karabacak, Defne Samyeli ile beraber olduğu yönündeki iddiaları; “Defne benim çok yakın arkadaşım. Keşke Defne Samyeli gibi bir kadınla beraber olsam. Bence Türkiye’nin en güzel kadını ama maalesef öyle bir şey yok” şeklinde yalanladı.

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        #defne samyeli

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