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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe MAÇ SONUCU: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Slavia Prag: 1 - Fenerbahçe: 2

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin gollerini; 35 dakikada Edin Dzeko, 85. dakikada En-Nesyri attı. Temsilcimiz organizasyondaki puanını 8'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:10
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        Çekya'da Fener alayı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk oldu. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

        Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip açtı. 7. dakikada Tomas Chory ağları havalandırdı. Fenerbahçe ise bu gole Edin Dzeko ile 35. dakikada karşılık verdi: 1-1. İkinci yarıda oyuna giren En-Nesyri, 85 dakikada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.

        Bu sonucun ardından temsilcimiz organizasyondaki puanını 8'e çıkardı. Ev sahibi ekip ise 4 puanda kaldı.

        Fenerbahçe bir sonraki Avrupa haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Slavia Prag ise Anderlecht'i evinde ağırlayacak.

        FRED, BILBAO MAÇINDA YOK

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        Mücadelenin 41. dakikasında sarı-lacivertlilerde Fred sarı kart gördü.

        Sambacı yıldız turnuvada 3. sarı kartını görerek 6. hafta oynanacak Athletic Bilbao maçında cezalı duruma düştü.

        JOSE MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

        Portekizli çalıştırıcı, Eden Arena'da oynanan müsabakada, Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.

        Kayseri deplasmanında 11'de forma giyen Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde isimleri olmadığı için Prag deplasmanında yer almazken Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip sebebiyle Slavia Prag karşısında forma giyemedi.

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        Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 5 ismin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Prag'da sahaya çıkan isimler oldu.

        Jose Mourinho, Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine de Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

        JOSE MOURINHO TAKIMININ BAŞINDA

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

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        FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

        Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı.

        Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.

        SAMET AKAYDİN, AVRUPA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi.

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        Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı.

        Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

        SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti.

        Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı.

        Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

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        Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

        12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

        17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

        24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

        35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

        53. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Kinsky, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

        72. dakikada soldan ceza sahasına giren Diouf'un ceza sahasına ortasında Doudera'nın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

        85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.

        Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

        Stat: Eden Arena

        Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)

        Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril (Dk. 87 Fila), Doudera, Zafeiris (Dk. 87 Pech), Dorley, Diouf, Michez (Dk. 55 Jurasek), Provod (Dk. 72 Schranz), Chory (Dk. 72 Chytil)

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski (Dk. 90+1 Yusuf Akçiçek), Saint-Maximin (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 78 En-Nesyri)

        Goller: Dk. 7 Chory (Slavia Prag), Dk. 35 Dzeko, Dk. 85 En-Nesyri (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Zafeiris, Dk. 45 Provod, Dk. 48 Diouf, Dk. 53 Chory (Slavia Prag), Dk. 33 Saint-Maximin, Dk. 41 Dzeko, Dk. 41 Fred, Dk. 45 Samet Akaydin, Dk. 66 Tadic (Dk. 90+4 Cenk Tosun), Dk. 82 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

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