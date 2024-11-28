Lübnanlılar evlerine döndü
Lübnanlılar ateşkesin ardından terk ettikleri evlerine döndüler ancak evlerinin yıkıldığını gördüler
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Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Lübnanlılar, yaşadıkları bölgede oluşan yıkımın şokunu yaşıyor.
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Saldırıların birinci hedefi haline gelen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine dönen Lübnanlılar, tahrip olan yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.
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Sur Su Dairesi Başkanı Tarık Berekat bölgeye gelerek yıkımı incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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