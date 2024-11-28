AZ Alkmaar - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Afas Stadı

HAKEM: Horati̇u Fesni̇c

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

AZ Alkmaar: Zoet; Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Hollanda temsi̇lci̇si̇ AZ Alkmaar'a konuk oluyor.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 gali̇bi̇yet ve 1 beraberli̇k aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puan ve averajla 3. sirada gi̇rdi̇.

AZ Alkmaar i̇se UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde haftaya 6 puanla 17. sırada gi̇rdi̇. Bu sezon UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Fenerbahçe'yi̇ 3-1 mağlup eden Hollanda temsi̇lci̇si̇, organi̇zasyonda 2'şer gali̇bi̇yet ve mağlubi̇yet yaşadı.