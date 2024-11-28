Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?

Türkiye piyasalarda dolaşımda olan ve gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkânsız olduğu sahte dolar kriziyle çalkalanıyor. Dün HABERTÜRK'ün gündeme getirdiği 'sahte dolarlar' döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler ise olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceğine işaret ediyor.

REKLAM advertisement1 Sahte doların perde arkası Haberi Görüntüle "PARA SAYMA MAKİNELERİNE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ GELECEK" Dün, yaşananlarla ilgili konuşan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, “Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve bir önceki beyaz baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum” açıklamasında bulundu.

REKLAM Piyasada sahte dolar paniği Haberi Görüntüle YAZILIM GÜNCELLEMESİ NEDEN 1 HAFTA SÜRÜYOR? Büyük döviz büroları, yüksek hacimli döviz ticareti yapan işletmeler ve bankalar Kisan, Glory ve Ribao gibi markaları kullanıyor. Hitachi, Jetcom, Kisan gibi markaların distribütörlüğünü yapan Teknosel'in Satış Müdürü Ali Metin," Sahte dolarlarla ilgili datalar yurt dışında üreticiye gönderiliyor. Burada üreticiler o datalara göre yazılım yapıyor. Daha sonra bu yazılım makinelere yükleniyor. Bu süreçte bir haftayı bulabilir" dedi.

Dolayısıyla son günlerde dolaşıma giren sahte paraların dataları üreticilere yeni yollandı ve ilgili güncellemeler sıfırdan yazılıyor. Bu sebeple tamamlanmaları uzun sürüyor. “YAPAY ZEKÂ TABANLI ÇÖZÜMLER DEVREYE GİRMELİ” Konuyu siber güvenlik tarafıyla ele alan ve sahte para krizine karşı yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri olabileceğini belirten Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu ise şunları söyledi:

“Sahte dolar krizinin piyasaları sarmasıyla finans sektörünün güvenlik altyapılarına dair önemli soruları gündeme getirdi. Siber güvenlik uzmanları olarak, bu tür tehditlerle başa çıkmak için teknolojinin ve yapay zekâ destekli sistemlerin kritik önem taşıdığını vurguluyoruz. Bankaların ve döviz bürolarının kullandığı güvenlik cihazlarındaki standart farkları, sahte paranın tespitini zorlaştırabiliyor. Banka ATM’leri genellikle daha gelişmiş teknolojilere sahip olsa da, sahte para tekniklerindeki ilerlemeler, mevcut sensor ve yazılımların yetersiz kaldığı durumları ortaya çıkarabiliyor. Bu noktada, yapay zekâ tabanlı çözümler devreye girerek önemli bir fark yaratabilir. Derin öğrenme algoritmaları, sahtecilik yöntemlerini anında analiz edip tespit edebilirken, anormal desen algılama teknolojisi insan gözünden kaçabilecek detayları güvenilir bir şekilde analiz edebiliyor. Ayrıca merkezi raporlama sistemleri, şüpheli işlemleri tespit ederek sahte para dolaşımını haritalıyor ve müdahaleyi hızlandırıyor.

‘VERİLERİN MERKEZİ BİR YAPIDA BİRLEŞTİRİLMELİ’ Döviz bürolarında çalışanların sahte para tespiti konusunda eğitilmesi ve kullanılan cihazların düzenli olarak denetlenmesi sağlanmalı. Sahte para hareketlerinin daha iyi takip edilebilmesi için ATM ve para sayma makinelerinden gelen verilerin merkezi bir yapıda birleştirilmesi de önem taşıyor.” Edinilen bilgilere göre, bazı bankların para sayma makinelerinde yazılım güncellemesinin tamamlandığı bazılarında ise güncellemenin sürdüğü öğrenildi.