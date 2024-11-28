Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

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Aktürk, şunları söyledi: "TSK'nın, kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir."

REKLAM TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon, arama ve tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirten Aktürk, "Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekatları sonucunda; toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

SINIR GÜVENLİĞİ Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90 bin 479 olmuştur." bilgisini paylaştı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamındaki faaliyetlere ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şunları aktardı: "26-28 Kasım arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmekte, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası yapılmakta, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir. Yine söz konusu plan kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir."

REKLAM Türkiye'nin daveti ile Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyon heyetinin bugün Milli Savunma Bakanlığında ağırlanacağını söyleyen Aktürk, "Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Aktürk, bölgede şiddeti tırmandıran İsrail'in, Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam ettiğini hatırlatarak, şunları anlattı: "Bugüne kadar 45 bine yakın Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'in süregelen bu saldırıları karşısında alınan kararların yetersizliği görülmektedir. Uluslararası toplum, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönünde kararlı davranmalı ve zorlayıcı tedbirler almalıdır. Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: REKLAM "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz tarafından, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında da aynı liman ziyaret edilecektir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında, Mersin'e, Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru Diponegero gemisi tarafından 16-29 Kasım, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Luigi Rizzo tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 26 Kasım'da Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında yarın Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

TSK SPOR GÜCÜ'NÜN KATILDIĞI MÜSABAKALAR Tuğamiral Zeki Aktürk, 18-24 Kasım tarihleri arasında TSK'nın ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen "1'inci Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Askeri Kick Boks Şampiyonası"na katılan birlikleri tebrik etti. TSK Kick Boks takımının takım tasnifinde 6 birincilik ve 1 ikincilik kupası ile ferdi tasnifte 14 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya elde ettiği bilgisini veren Aktürk, "21 ülkenin katılımıyla Ermenistan'da düzenlenen 'Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Güreş Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan TSK Spor Gücü Güreş Milli Takımımızı bir kez daha kutluyoruz." dedi.

SAVUNMA SANAYİ Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda "SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sisteminin" muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını aktardı. REKLAM ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvurularının 18 Kasım - 6 Aralık, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 28 Kasım-28 Aralık, TSK'ya "Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvurularının ise 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılabileceği bilgisini verdi.

SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliğiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz." yanıtını verdi.

ZAP'TA KİLİT KAPATILDI Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: "2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız, 'sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme' stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Pençe harekatlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir.

REKLAM Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlarımız ve hava harekatlarımız neticesinde, toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 948'si ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 889 bin 412 farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir.

Ayrıca, kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir. Bölgedeki çetin hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe Kilit Harekat alanındaki unsurlarımız, üstün bir feragat ve kararlılıkla tüm terör inleri yıkılıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörü kaynağında yok etme parolasıyla görevlerine devam edecektir."

PENÇE SERİSİ OPERASYONLAR Pençe-Kilit Operasyon bölgesini de içine alan Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonların tümündeki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, şunları söyledi: "Bahse konu operasyon serisiyle toplam 2 bin 202 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak toplam 5 bin 239 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 6 bin 220 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, toplam 3 bin 987 adet silah ve yaklaşık 1 milyon 539 bin adet mühimmat ele geçirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir."

REKLAM GKRY'NİN NATO ÜYELİK GİRİŞİMİ Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in NATO üyeliği için girişimlerde bulunduğuna ilişkin sorulara şu cevabı verdi: "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliğiyle alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir."

F-16 BLOK 70 VE EUROFIGHTER TYPHOON TEDARİKİ F-16 Blok 70 Viper, Eurofighter Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının tedariklerine ilişkin soruları da yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şunları anlattı: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, 40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir.

Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü ve örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır."

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nin toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır." açıklamasını yaptı.