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        Haberler Dünya Elon Musk'tan yaz-kış saati uygulamasına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Elon Musk'tan yaz-kış saati uygulamasına ilişkin açıklama

        Dünyanın en zengin insanı ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Elon Musk, yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin bir paylaşıma yanıt veren Musk, "Halk şu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcının "Siz bu uygulamayı sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:37
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        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden ve Trump'ın yeni ekibinde Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevini yürütecek olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk, yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu.

        Musk bu açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptı. Musk'ın sıkı destekçisi olduğu anlaşılan bir sosyal medya kullanıcısı hesabından "Doğum günümde tek isteğim yaz saati uygulamasının kaldırılması" ifadeleriyle bir anket başlattı ve kullanıcılara kendisine katılıp katılmadıklarını sordu.

        Anket sonucu çoğu kullanıcı uygulamanın kaldırılmasını istedi, Musk da bu ankete kayıtsız kalmadı ve "Halk şu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" ifadelerini kullandı.

        #mansethaberresim#https://x.com/elonmusk/status/1861801650383659230#

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        Musk, aşka bir kullanıcının "Saat değişikliklerini sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

        ABD'de kış saati uygulaması nedeniyle 3 Kasım'da 48 eyalette (Arizona ve Hawaii hariç) saatler geri alındı. Bu değişiklikle birlikte, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artarak bazı eyaletlerde 8 saate çıktı.

        Diğer yandan yaz ve kış saati uygulaması Türkiye'de de tartışmalı bir konu. Türkiye 1972 yılından bu yana istisnasız sürdürülen yaz ve kış saati değişikliği 2016 Ekim ayında sonlandı. O günden bu yana Türkiye'de sürekli olarak yaz saati uygulanıyor.

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        #Elon Musk
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