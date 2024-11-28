Elon Musk'tan yaz-kış saati uygulamasına ilişkin açıklama

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden ve Trump'ın yeni ekibinde Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevini yürütecek olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk, yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu.

Musk bu açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptı. Musk'ın sıkı destekçisi olduğu anlaşılan bir sosyal medya kullanıcısı hesabından "Doğum günümde tek isteğim yaz saati uygulamasının kaldırılması" ifadeleriyle bir anket başlattı ve kullanıcılara kendisine katılıp katılmadıklarını sordu.

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All I want for my birthday is the abolishment of Daylight Savings Time. — James Stephenson (@ICannot_Enough) November 27, 2024 Anket sonucu çoğu kullanıcı uygulamanın kaldırılmasını istedi, Musk da bu ankete kayıtsız kalmadı ve "Halk şu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" ifadelerini kullandı. #mansethaberresim#https://x.com/elonmusk/status/1861801650383659230# REKLAM Musk, aşka bir kullanıcının "Saat değişikliklerini sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Yes https://t.co/Cke5aKuj4v — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024 ABD'de kış saati uygulaması nedeniyle 3 Kasım'da 48 eyalette (Arizona ve Hawaii hariç) saatler geri alındı. Bu değişiklikle birlikte, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artarak bazı eyaletlerde 8 saate çıktı. Diğer yandan yaz ve kış saati uygulaması Türkiye'de de tartışmalı bir konu. Türkiye 1972 yılından bu yana istisnasız sürdürülen yaz ve kış saati değişikliği 2016 Ekim ayında sonlandı. O günden bu yana Türkiye'de sürekli olarak yaz saati uygulanıyor.