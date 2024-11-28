Meriç Aral: Eşitlik sağlanmalı
Meriç Aral, sektörde erkek oyuncuların kadınlardan daha fazla ücret almasıyla ilgili konuştu. "Daha fazla konuşulmalı" diyen Aral; "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanmasını istiyoruz. Bu durum da bunun bir parçası. Çözümü mümkün ve bu eşitliği sağlamalıyız" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Irmak' karakterine hayat veren Meriç Aral, köpeğiyle birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aral, samimi açıklamalarda bulundu.
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"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"
Kendisi gibi oyuncu olan ve uzun yıllar aşk yaşadığı Serkan Keskin ile eylül ayında nikâh masasına oturan Meriç Aral, evliliği ile ilgili sorular karşısında; "Her şey çok güzel gidiyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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"UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ"
Gazetecilerin, erkek oyuncuların kadınlardan daha fazla ücret almasıyla ilgili sorularına da yanıt veren Meriç Aral, eşitliğe vurgu yaptı. Oyuncu; "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanmasını istiyoruz. Bu durum da bunun bir parçası. Çözümü mümkün ve bu eşitliği sağlamalıyız. Bu konuda mücadele eden pek çok insan var ama daha fazla konuşulmalı. Uzun ve zorlu bir süreç" ifadelerini kullandı.
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"MİLLİ PİYANGO HAK EDEN BİRİSİNE ÇIKSIN"
Yılbaşı için planları sorulan Meriç Aral, 2024'ün kendi adına iyi bir yıl olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Bu yıl benim için güzel geçti. Zorlukları da vardı, ülke olarak hepimiz zor şeyler yaşadık ama kişisel olarak mutluyum.
Meriç Aral'a, Milli Piyango bileti alıp almadığı sorulunca; "Ben de alıyorum. İnşallah hak eden birine çıkar. Milli piyango kime çıkacaksa şimdiden başarılar diliyorum. En doğru şekilde değerlendirmesini temenni ediyorum" yanıtını verdi.