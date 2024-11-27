Jose Mourinho: Gülerek karşılamamız gerekiyor

"KISITLI BİR KADROYLA GELDİK"

Kadrosundaki birçok isimden mahrum olduklarını belirten Mourinho, "Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadıklarımız, sakatlığı olanlar, cezalı olanlar... Bazı oyuncularımız da sakatlıktan yeni çıkmış durumda. Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular her şeylerini verecekler, eminim." sözlerini sarf etti.