Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray, Hollanda'da zorlu virajda AZ ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Okan Buruk üç stoperli kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, beşinci hafta karşılaşmasında AZ’ye konuk olacak.
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Yaş ortalaması düşük rakibiyle Hollanda’da karşılaşacak olan sarı-kırmızılarda Okan Buruk’un planı da netleşti.
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Elinde orijinal bir sol bek kalmayan; sağ bekte ise tek alternatif olarak performansı soru işareti olan Jelert bulunan Buruk üç stoperli kurguyla çıkmayı düşünüyor.
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AZ karşısında kaleyi kaptan Fernando Muslera koruyacak.
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Galatasaray’ın iki stoperi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
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Stoperdeki diğer isim için Metehan Baltacı ve Victor Nelsson arasında seçim yapılacak.
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Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira ikilisi değişmeyecek.
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Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ise kanat bek olarak görev yapacak.
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Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak.
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İleri uçtaysa Victor Osimhen ile birlikte statü gereği forma giyemeyecek olan Rolland Sallai’nin yerine Michy Batshuayi'nin oynaması bekleniyor.
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