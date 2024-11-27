Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kabus devam ediyor! Karısını boğarak öldürüp polisi aradı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kabus devam ediyor! Karısını boğarak öldürüp polisi aradı

        İstanbul Esenyurt'ta Sadık Aras tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Sadık Aras'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Giriş: 27.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kan donduran olay, İstanbul Esenyurt'ta dün meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 33 yaşındaki Sadık Aras, dün gece 32 yaşındaki eşi Filiz Aras’la tartıştı.

        POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

        Çıkan tartışmanın ardından Sadık Aras, eşini boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra evden çıkan katil zanlısı, intihar etmek istedi. Ancak intihar edemeyen şüpheli polise haber vererek karısını öldürdüğünü söyledi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Sadık Aras, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Aras polisteki ilk ifadesinde, “Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm” dediği öğrenildi. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Habertürk Anasayfa