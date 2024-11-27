Kabus devam ediyor! Karısını boğarak öldürüp polisi aradı
İstanbul Esenyurt'ta Sadık Aras tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Sadık Aras'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Kan donduran olay, İstanbul Esenyurt'ta dün meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 33 yaşındaki Sadık Aras, dün gece 32 yaşındaki eşi Filiz Aras’la tartıştı.
POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Çıkan tartışmanın ardından Sadık Aras, eşini boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra evden çıkan katil zanlısı, intihar etmek istedi. Ancak intihar edemeyen şüpheli polise haber vererek karısını öldürdüğünü söyledi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Sadık Aras, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Aras polisteki ilk ifadesinde, “Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm” dediği öğrenildi. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.