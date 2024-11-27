Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,

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Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

GECE YARISI İKİ AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz



Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard… pic.twitter.com/fBpBOsLTra — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2024 BİR İSTİFA DAHA GELDİ! Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.