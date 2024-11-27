"KUBİLAY ÇOK ROMANTİK"

Yurt dışında olduğu sırada Kubilay Aka'nın kendisine çiçek göndermesi hakkında da konuşan Hafsanur Sancaktutan; "Bana oraya çiçek yolladı, ben 'Herhalde Kubilay'dan değildir' dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi..." ifadelerini kullandı.