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        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!

        Ülkemizde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havaların ardından güzel bir haber geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yaklaşan hafta sonunda hava hissedilir şekilde ısınacak, İstanbul yeniden 15°C'lere tırmanırken güney bölgelerde sıcaklık gündüz 18-20°C'lere yükselecek" dedi

        Giriş: 27.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:57
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        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
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        Türkiye’de bir süredir havalar soğuk, son 5 gündür ise kış havası hakim. Etkisine girdiğimiz soğuk cephe batı bölgelere biraz, doğu bölgelere yoğun kar bırakarak ayrıldı. Mevsim normallerinin altında sıcaklıklar ve özellikle Anadolu’da yoğun kar yağışlarıyla geçen bir hafta oluyor. Yaklaşan hafta sonunda ise hava hissedilir şekilde ısınacak, İstanbul yeniden 15°C’lere tırmanırken güney bölgelerde sıcaklık gündüz 18-20°C’lere yükselecek.

        Bugün uydu görüntüsünde görülen bulutlar (Beyaz alanlar), güneşlenmeyi engellediği için şehirlerde sokaklar soğuk. Yağışlar bugün Doğu Karadeniz’de kuvvetli şekilde devam ediyor, Artvin-Rize-Trabzon hattında kıyılar yağmur alırken iç kesimlerde kar yağıyor.

        Fotoğraf: AA

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        Batı Karadeniz - Marmara arasında ise lokal olarak kar atıştırıyor, akşam saatleri Balıkesir-Bursa arasında karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Kuvvetli ve uzun süreli bir yağış beklenmiyor. Bolu Dağı geçidi ve Ankara yolu üzerinde yeni kar beklemiyoruz, sadece geçiş yapan kısa süreli kütleler, bir miktar kar bırakabilir. Yine de bu yollarda havanın -3°C olması nedeniyle hafif buzlanma, köprü ve viyadüklerde kuvvetli buzlanma olur.

        Yağış kesildikten sonra kuruyan hava, soğuk rüzgarla birleşiyor. Güneşlenmeyen topraklar ve yollar gece saatleri ısılarını kaybedip -5°C’ye kadar soğuyor. Fakat kar örtüsü özellikle ekili dikili araziyi bu yağış sonrası ayazdan koruyor. Her yerde aynı bereketi getirmese de, batı bölgeler henüz doyurucu bir kar yağışı görmemiş olsa da kış mevsimi yeni başlıyor.

        Fotoğraf: AA

        Gelecek en az 3 ay daha soğuk hava dalgalarının olası rotalarından birinde, yeni kar yağışları alabilecek ülkeler arasında bulunuyoruz. Fakat bugünden “Kış sert geçecek” demek, altı dolu olmayan bir argüman sunmak olur.

        Ayva ağaçları gereken sinyali vermek için bu yıl ellerinden geleni yapsa da, İstanbul’da kar bekleyen milyonlara henüz kar haberi veremiyoruz. Gelecek en az 7 gün daha şehirde kar yağma ihtimali tahminlerde görünmüyor. Bunun olması için yine bir soğuk cephe, üstelik son yaşadığımızdan daha derin bir soğuğa ve bu soğuğa eşlik edecek yağışa ihtiyacımız var. Zamanla kış mevsimi olgunlaştıkça İstanbul, Bursa, Çanakkale gibi merkezlere de kar yağabilir ancak yakında değil.

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