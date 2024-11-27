Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yeni kararla birlikte 30 euro'luk limite kargo ücreti de dahil edilecek.