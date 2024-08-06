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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam E-ticarette yeni vergi düzenlemesi - İş-Yaşam Haberleri

        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        E-ticarette yurt dışından sipariş edilen ve 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen ürünlerden yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 60 vergi alınacak. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024'ün 6 ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi yüzde 17 oranında artarken, yapılan bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 95 oranında artış gösterdi

        Giriş: 06.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:59
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        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
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        4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

        Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

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        Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

        HARCAMALAR 1 YILDA 2 KAT ARTTI

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024’ün 6 ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi yüzde 17 oranında artarken, yapılan bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 95 oranında artış gösterdi.

        BKM'nin açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarı 100 milyar TL'ye yaklaştı. 2023'ün aynı döneminde ise bu tutar 48 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

        Yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarı
        Ay 2023 (milyar TL) 2024 (milyar TL) Değişim (%)
        Ocak 6.2 13.8 122.6
        Şubat 5.4 13.5 150.0
        Mart 6.9 16.2 134.8
        Nisan 7.9 15.9 101.3
        Mayıs 12.3 16.8 36.6
        Haziran 9.3 17.8 91.4
        Toplam 48 94 95.8

        *Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

        Sadece Haziran ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarına bakıldığında ise, son 1 yılda içinde tam 2 kat artış yaşandığı ortaya çıkıyor.

        Haziran 2023'te 9.3 milyar TL'lik yurtdışından online alışveriş yapılırken, bu rakam 2024 Haziran ayında ise yaklaşık 17.8 milyar TL olarak verilere yansımış durumda.

        E-ticaretteki vergi düzenlemesinin, son dönemde Uzakdoğu'dan Temu ve AliExpress gibi platformlar üzerinden, Avrupa'dan da Amazon gibi platformlar üzerinden yapılan alışverişlerin hızını kesmeye yönelik yapıldığı ifade ediliyor.

        6 AYDA 94 MİLYARLIK YURTDIŞI ALIŞVERİŞİ YAPTIK

        Yıl Tutar (Milyar TL) İşlem Adedi (Milyon) İşlem başına TL tutar Dolar kuru Dolar tutarı (milyar $) İşlem başına dolar tutar
        2022 49 189 259 16.55 2.96 16
        2023 115 256 449 23.74 4.84 19
        2024/6 94 145 648 31.8 2.96 20

        Yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş tutarları, son 2 yılda döviz cinsinden de değişime uğradı.

        BKM verilerine göre, 2022'nin tamamında 49 milyar TL'lik harcama yapıldı. O günkü dolar kuru ile bu harcamaların yaklaşık 3 milyar dolara denk geldiği söylenebilir. 2023'te ise gerçekleşen 115 milyar TL'lik harcama tutarı, 4.8 milyar dolara denk gelmişti. Rakamlar, 2023'teki işlem başına TL tutarın 2022'ye göre yüzde 70'in üzerinde arttığını, işlem başına dolar tutarının ise yüzde 20'ye yakın artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

        İşlem başına tutar 2024'ün ilk 6 ayında ise hem TL hem de dolar cinsinden hem 2022 hem de 2023'ün tamamını geride bırakmış durumda.

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