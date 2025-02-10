Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi | Dış Haberler

Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi | Dış Haberler

Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılması planlanan esir tesliminin bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.

Karara gerekçi olarak İsrail'in ihlâlleri gösterildi. Hamas arabuluculara, İsrail'in ateşkesi devam ettirme konusunda ciddi olmadığını söyledi.

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Mısırlı güvenlik kaynaklarına göre, Hamas arabuluculara ayrıca, Trump'ın Gazze planını açıklamasıyla birlikte ABD verdiği garantilerin geçerli olmadığını söyledi.

İSRAİL BASINI: NETANYAHU ATEŞKESİ SÜRDÜRMEK İSTEMİYOR

İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan İsrailli yetkililer ise ateşkes ihlâlinde bulunmadıklarını iddia ederek Hamas tarafından yapılan açıklamayı reddetti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci safhasına geçmek istemediğini ve Doha'ya gönderilen heyetin herhangi bir anlam ifade etmediğini iddia etti. Haaretz'e konuşan bir kaynak ise Hamas'ın bu durumu fark etmesi hâlinde ateşkes anlaşmasını durdurabileceğini söyledi.

Haaretz iddiasını büyüterek Netanyahu'nun planlarının ateşkesin ilk safhasını dahi bozabileceğini ifade etti. Netanyahu'yu bu kararı almaya iten nedenlerin başında ise aşırı sağcı siyasilerin baskıları geliyor.

Ulusal Güvenlik Bakanlığından istifa eden İtamar Ben Gvir son yaptığı açıklamada "Savaşa ve yıkıma geri dönmeliyiz." diyerek Netanyahu ve kabinesini köşeye sıkıştırmaya devam etti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANACAK

Netanyahu, Hamas'ın, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle rehine takasını ertelemesinin ardından, güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: ULUSLARARASI TOPLUM BASKI YAPMALI

Gazze'deki hükümet uluslararası toplumu, ateşkes anlaşması kapsamında insani yardımların girişini öngören insani protokolün uygulanması için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi’ne ulaşmaması durumunda "benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi’nde insani kriz ve yaşanan mağduriyetlerin devam ettiğini aktaran Sevabite, "Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan insani protokoldeki açık hükümlere rağmen, İsrail işgali taahhütlerine uymadı ve imzaladığı maddeleri uygulamadı. Yardım, insani destek ve barınma malzemelerinin girişini sürekli olarak geciktiriyor ve engelliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda ve içme suyu konusunda ciddi kıtlık yaşandığını ve bu durumun özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarının artmasına neden olduğunu belirten Sevabite, tıbbi malzemelerin tükenmesinin binlerce hastanın hayatını tehdit ettiğini kaydetti. İsrail Savunma Bakanından orduya hazır olma talimatı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olma talimatı verdi. REKLAM İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı. Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.