Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.926,53 %-0,25
        DOLAR 36,0145 %0,08
        EURO 37,1777 %0,02
        GRAM ALTIN 3.349,75 %1,25
        FAİZ 39,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,23 %0,95
        BITCOIN 97.644,00 %2,54
        GBP/TRY 44,6971 %0,15
        EUR/USD 1,0314 %-0,14
        BRENT 75,16 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 5.476,84 %1,25
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandex Türkiye, dijital geleceği şekillendiren stratejilerini paylaştı - Teknoloji Haberleri

        Yandex Türkiye, dijital geleceği şekillendiren stratejilerini paylaştı

        Yandex Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin dijital ekonomisine ilişkin devam eden girişimlerini ve stratejik vizyonunu sergilemek üzere iş dünyasına özel bir etkinlik düzenledi. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, etkinlikte gerçekleştirdiği sunum ile Yandex'in Türkiye pazarındaki yatırımları ve geleceğe yönelik teknolojik çözümlerini katılımcılarla paylaştı. Aynı zamanda, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile gerçekleştirdiği söyleşide, Yandex'in Türkiye pazarına yönelik stratejik yatırımlarını ve yenilikçi çözümleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay zekanın gelişimi ile birlikte bilgiye erişim deneyimi kökten bir değişim gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen TeknolojiZirvesi'nde, yapay zekanın arama motorlarındaki gelişimi ele alındı. Yapay zeka destekli arama motorlarının, kullanıcı niyetini anlamak ve daha sofistike sonuçlar sunmak için arama alışkanlıklarını ve soruyla ilintili verileri analiz ederek, bilgiye erişim deneyimimizi kökten değiştirdiği vurgulandı.

        Bu motorlar, geleneksel arama motorlarının sunduğu klasik liste halinde paylaşılan web bağlantılarının ötesine geçerek, kullanıcılarla interaktif bir diyalog başlatabiliyor ve multimodal arama yetenekleri ile metin, görsel, ses ve video gibi farklı veri türlerini bir arada kullanarak kapsamlı sonuçlar sağlıyor. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve bu alandaki öncü şirketlerin vizyonlarını gözler önüne serdi.

        ÖZEL SÖYLEŞİDE YAPAY ZEKA VURGUSU

        Zirvede Yandex Türkiye, yapay zekanın arama teknolojisindeki devrim niteliğindeki ilerlemelerini sergiledi. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yeni nesil yapay zeka aracı Yazeka'nın sunduğu kişiselleştirilmiş ve bağlam temelli arama sonuçları ile geleneksel arama motoru modelinden nasıl farklılaştığını vurguladı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yapılan söyleşide ise Yandex'in Türkiye pazarına yönelik stratejik yatırımları ve dijital ekonomiye katkıları ele alındı. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve Yandex'in bu alandaki öncü konumunun da altını çizdi.

        Popovskiy, sunumu sırasında Yazeka ile Yandex Arama Arama da dahil olmak üzere Yandex'in geniş kapsamlı çözümlerinin altını çizdi. Şirketin son teknoloji ürünü yeni çözümü Yazeka’nın güvenilir referanslarla kesin, bağlam temelli yanıtlar sağlayarak arama sürecini basitleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda geleneksel arama motoru modelinden niteliksel olarak farklı bir yaklaşıma doğru bir paradigma değişimini temsil ettiğini belirtti. Cevapları bulmaya dayalı yeni nesil yapay zeka arama aracı Yazeka ile Yandex, düzinelerce arama sonuç bağlantılarını eleme ihtiyacını ortadan kaldırarak en alakalı, kişiselleştirilmiş ve zamana duyarlı sonuçları anında sunuyor.

        UZUN VADELİ, GÜVENİLİR BİR PARTNER OLMA HEDEFİ

        Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Popovskiy, şunları söyledi: "Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor. Ürünlerimizin güncel ve her şeyden önce kullanışlı kalmasını sağlamak amacıyla Türk kullanıcılara yönelik rafine edilmiş çözümler oluşturmak için yerel yeteneklerden yararlanmaya kararlıyız. Arama teknolojisi ve yapay zeka alanındaki uzmanlığımızın, kullanıcı odaklı yerelleştirilmiş hizmetlerimizin Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

        Etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile gerçekleştirilen söyleşide, yabancı yatırımcıları cezbedecek altyapının oluşturulması ve Türkiye'deki dijital ortamın iyileştirilmesi konuları ele alındı. Tartışmada sağlıklı yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde adil rekabetin kritik rolüne de değinilirken, Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar sağlamak için sürdürdüğü çabaların desteklendiği belirtildi. Bu yaklaşım, inovasyonu teşvik etmek ve hem tüketicilere hem de işletmelere daha geniş bir yelpazede üstün kaliteli dijital çözümler sunmak için önem taşıyor.

        Alexander Popovskiy, Yandex'in vizyonunun sadece Türkiye'nin dijital dönüşümüne katılmanın ötesine geçtiğini tekrar vurguladı. Yandex, ülkenin kültürel mirasını ve tarihini göz önünde bulundurarak Türk kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çığır açan yapay zeka destekli çözümler sunarak bu evrimi aktif bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyor. Şirketin Türkiye'ye olan bağlılığı ve devam eden yatırımları, yeni ortaklıklar kurma çabalarıyla birleşerek web arama endüstrisinin hem içinde hem ötesinde yeni bir teknolojik ilerleme çağına zemin hazırlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        Habertürk Anasayfa