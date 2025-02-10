Yandex Türkiye, dijital geleceği şekillendiren stratejilerini paylaştı

Yapay zekanın gelişimi ile birlikte bilgiye erişim deneyimi kökten bir değişim gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen TeknolojiZirvesi'nde, yapay zekanın arama motorlarındaki gelişimi ele alındı. Yapay zeka destekli arama motorlarının, kullanıcı niyetini anlamak ve daha sofistike sonuçlar sunmak için arama alışkanlıklarını ve soruyla ilintili verileri analiz ederek, bilgiye erişim deneyimimizi kökten değiştirdiği vurgulandı.

Bu motorlar, geleneksel arama motorlarının sunduğu klasik liste halinde paylaşılan web bağlantılarının ötesine geçerek, kullanıcılarla interaktif bir diyalog başlatabiliyor ve multimodal arama yetenekleri ile metin, görsel, ses ve video gibi farklı veri türlerini bir arada kullanarak kapsamlı sonuçlar sağlıyor. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve bu alandaki öncü şirketlerin vizyonlarını gözler önüne serdi.

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ÖZEL SÖYLEŞİDE YAPAY ZEKA VURGUSU

Zirvede Yandex Türkiye, yapay zekanın arama teknolojisindeki devrim niteliğindeki ilerlemelerini sergiledi. Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yeni nesil yapay zeka aracı Yazeka'nın sunduğu kişiselleştirilmiş ve bağlam temelli arama sonuçları ile geleneksel arama motoru modelinden nasıl farklılaştığını vurguladı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yapılan söyleşide ise Yandex'in Türkiye pazarına yönelik stratejik yatırımları ve dijital ekonomiye katkıları ele alındı. Zirve, dijital dönüşümde yapay zekanın oynadığı kritik rolü ve Yandex'in bu alandaki öncü konumunun da altını çizdi.

Popovskiy, sunumu sırasında Yazeka ile Yandex Arama Arama da dahil olmak üzere Yandex'in geniş kapsamlı çözümlerinin altını çizdi. Şirketin son teknoloji ürünü yeni çözümü Yazeka’nın güvenilir referanslarla kesin, bağlam temelli yanıtlar sağlayarak arama sürecini basitleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda geleneksel arama motoru modelinden niteliksel olarak farklı bir yaklaşıma doğru bir paradigma değişimini temsil ettiğini belirtti. Cevapları bulmaya dayalı yeni nesil yapay zeka arama aracı Yazeka ile Yandex, düzinelerce arama sonuç bağlantılarını eleme ihtiyacını ortadan kaldırarak en alakalı, kişiselleştirilmiş ve zamana duyarlı sonuçları anında sunuyor.

UZUN VADELİ, GÜVENİLİR BİR PARTNER OLMA HEDEFİ Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Popovskiy, şunları söyledi: "Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor. Ürünlerimizin güncel ve her şeyden önce kullanışlı kalmasını sağlamak amacıyla Türk kullanıcılara yönelik rafine edilmiş çözümler oluşturmak için yerel yeteneklerden yararlanmaya kararlıyız. Arama teknolojisi ve yapay zeka alanındaki uzmanlığımızın, kullanıcı odaklı yerelleştirilmiş hizmetlerimizin Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz." Etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile gerçekleştirilen söyleşide, yabancı yatırımcıları cezbedecek altyapının oluşturulması ve Türkiye'deki dijital ortamın iyileştirilmesi konuları ele alındı. Tartışmada sağlıklı yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde adil rekabetin kritik rolüne de değinilirken, Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar sağlamak için sürdürdüğü çabaların desteklendiği belirtildi. Bu yaklaşım, inovasyonu teşvik etmek ve hem tüketicilere hem de işletmelere daha geniş bir yelpazede üstün kaliteli dijital çözümler sunmak için önem taşıyor. Alexander Popovskiy, Yandex'in vizyonunun sadece Türkiye'nin dijital dönüşümüne katılmanın ötesine geçtiğini tekrar vurguladı. Yandex, ülkenin kültürel mirasını ve tarihini göz önünde bulundurarak Türk kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çığır açan yapay zeka destekli çözümler sunarak bu evrimi aktif bir şekilde yönlendirmeyi hedefliyor. Şirketin Türkiye'ye olan bağlılığı ve devam eden yatırımları, yeni ortaklıklar kurma çabalarıyla birleşerek web arama endüstrisinin hem içinde hem ötesinde yeni bir teknolojik ilerleme çağına zemin hazırlıyor.