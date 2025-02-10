Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. SGK'dan yapılan açıklamaya göre maaş farkları yarın (11 Şubat 2025) hesaplara yatacak.

REKLAM advertisement1

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

📢 Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.



📍Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz.

🗓️ 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz. pic.twitter.com/wsRQnYPgBC — SGK (@sgksosyalmedya) February 10, 2025