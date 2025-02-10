Birçok şirket, yeni LLM ve AI teknolojisinin zekasıyla birlikte büyüyeceği kesin olan bir alanda erken pazar payı kazanmak isteyen birinci veya ikinci nesil iki ayaklı robotlarını piyasaya sürüyor.

2024 yılı, yapay zekanın, teknolojinin ve robotik bilimin büyük bir hızla geliştiği bir yıl olarak hafızalarda yer etti. İnsansı robotlar, bu gelişmelerin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı. 2025 yılında da bu yeniliklerin hız kesmeden devam edeceği ve insansı robotların daha da ileriye taşınacağı öngörülüyor.

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ENDÜSTRİDEN GÜNLÜK HAYATA KAPSAMLI GÖREVLER

2025 yılı, insansı robotların teknolojik sınırlarını zorladığı bir yıl olarak anılacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Optimus Gen 2, H1, Atlas, Digit, Apollo, Phoenix ve Figure 02 gibi modeller, bu yıl içerisinde daha da geliştirilerek kullanıcılara sunulacak. Bu robotlar, endüstriyel uygulamalardan günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Robotların sahip olduğu yetenekler, yapay zeka ve sensör teknolojilerinin entegrasyonu ile daha da zenginleşecek.

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Optimus Gen 2, Tesla'nın elektrikli araç teknolojilerini kullanarak hassas görevlerde üstün performans sergiliyor. H1, hidrolik sistemler olmadan takla atabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Atlas, atletik hareketleri ve çevikliği ile endüstriyel uygulamalarda önemli bir yer tutuyor. Digit, lojistik ve depo operasyonlarında verimliliği artırmak için tasarlandı. Apollo, çok sayıda işi yapabilen genel amaçlı bir robot olarak öne çıkıyor. Phoenix, hassas parmak hareketleri ve modüler tasarımı ile karmaşık görevlerde üstün performans sergiliyor. Figure 02 ise konuşma yeteneği ve doğal diyaloglar kurma kapasitesi ile eğitim ve müşteri hizmetleri alanlarında devrim yaratmayı hedefliyor.

İşte öne çıkan insansı robotların özellikleri...

OPTIMUS GEN 2 - TESLA - ABD

Tesla'nın geliştirdiği Optimus Gen 2, 180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında. Saate 8 km hızla hareket edebilen bu robot, hassas görevlerde kullanılabiliyor. Tesla'nın elektrikli araç teknolojilerini kullanan Optimus Gen 2, endüstriyel ve günlük yaşam uygulamalarında devrim yaratmayı hedefliyor. İlk nesil Optimus, daha sınırlı hareket kabiliyeti ve daha az entegre sensörleriyle piyasaya çıkmıştı. Gen 2, bu alanda önemli iyileştirmeler sunuyor.

Optimus Gen 2, ileri seviye yapay zeka ve sensörler sayesinde karmaşık görevlerde yüksek performans sergileyebiliyor. Özellikle endüstriyel robotik uygulamalarda, fabrikalarda ve depolarda görev alabilen Optimus Gen 2, iş güvenliği ve verimliliği artırmada büyük rol oynuyor. Aynı zamanda, kullanıcı dostu bir ara yüz ve kolay programlanabilme özellikleriyle, işletmelerin robotları etkin bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

REKLAM H1 - UNITREE ROBOTICS - ÇİN Unitree Robotics'in ürettiği H1 modeli, 180 cm boyunda ve 47 kg ağırlığında. Saate 18 km hızla hareket edebilen bu robot, hidrolik sistemler kullanmadan takla atabilme yeteneğine sahip. İlk nesil Unitree robotları, daha sınırlı hareket kabiliyeti ve denge sorunlarıyla biliniyordu. H1, bu alanlarda büyük ilerlemeler kaydetti. H1, gelişmiş hareket algoritmaları ve hafif materyaller kullanılarak tasarlandı. Bu sayede, yalnızca dengeli ve hızlı hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli zemin koşullarında da etkili bir şekilde çalışabiliyor. H1, güvenlik ve denge açısından getirdiği yenilikler sayesinde, arama kurtarma operasyonları ve riskli endüstriyel ortamlarda kullanılabiliyor. ATLAS- BOSTON DYNAMICS - ABD Boston Dynamics'in ünlü Atlas robotu, 175 cm boyunda ve 80 kg ağırlığında. Atletik hareketleri ve çevikliğiyle tanınan Atlas, Hyundai ile işbirliği sonucunda daha da geliştirildi. İlk nesil Atlas robotu, daha büyük ve ağırdı, ancak gelişmiş denge ve hareket kabiliyetiyle öne çıkıyordu. Yeni nesil Atlas, daha hafif ve daha hızlı. Atlas, parkur koşularından zorlu endüstriyel görevleri yerine getirmeye kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Robot, bacak ve kol yapısındaki hidrolik sistemler sayesinde, yüksek hassasiyet gerektiren görevlerde büyük başarı gösteriyor. Ayrıca, gelişmiş yapay zeka ve çevre algılama sistemleri, Atlas'ın karmaşık ortamlarda etkin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. REKLAM DIGIT- AGILITY ROBOTICS - ABD Agility Robotics'in geliştirdiği Digit, 175 cm boyunda ve 64 kg ağırlığında. Saate 5.4 km hızla hareket edebilen bu robot, lojistik ve depo operasyonları için tasarlanmış. İlk nesil Digit robotları, daha sınırlı yük taşıma kapasitesine sahipti. Yeni nesil Digit, daha fazla yük taşıyabiliyor ve daha uzun süre çalışabiliyor. Digit, ergonomik tasarımı ve ileri seviye motor kontrol algoritmaları sayesinde, insanlarla birlikte çalışarak yük taşıma ve düzenleme görevlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle e-ticaret sektöründe depo operasyonlarının verimliliğini artırmak için kullanılabilecek olan Digit, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca programlanabiliyor. APOLLO - APPTRONIK - ABD Apptronik'in yeni Apollo robotu, 172 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında. Apollo, çok sayıda işi yapabilen genel amaçlı bir robot olarak dikkat çekiyor. İlk nesil Apptronik robotları, daha sınırlı görev yeteneklerine sahipti. Apollo, bu alanda büyük bir ilerleme sunuyor.

Apollo, modüler tasarımı sayesinde farklı görevler için kolayca uyarlanabiliyor. Endüstriyel ortamlarda kaynak yapma, montaj, taşıma gibi görevlerin yanı sıra, günlük yaşamda da insanlara yardımcı olabiliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve hassas sensörler, Apollo'nun etkileşimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. REKLAM PHONEIX- SANCTUARY AI - KANADA Sanctuary AI tarafından geliştirilen Phoenix, 170 cm boyunda ve 70 kg ağırlığında. Saate 5 km hızla hareket edebilen Phoenix, hassas parmak hareketleri ve modüler tasarımıyla öne çıkıyor. İlk nesil Sanctuary robotları, daha sınırlı el becerileri ve daha az esnek tasarımla biliniyordu. Phoenix, bu alanlarda büyük iyileştirmeler sunuyor. Phoenix, gelişmiş dokunma sensörleri ve motor kontrol algoritmaları sayesinde, karmaşık el becerileri gerektiren görevlerde büyük başarı gösteriyor. Özellikle, montaj hatlarında ve hassas parça üretiminde kullanılabiliyor. Modüler tasarımı sayesinde, farklı görevler için kolayca uyarlanabiliyor. FIGURE 02 - OPENAI - ABD OpenAI'nin geliştirdiği Figure 02, konuşma yeteneğine sahip bir insansı robot olarak tanıtıldı. OpenAI'nin gelişmiş dil modellerini kullanan Figure 02, insanlarla doğal ve anlamlı diyaloglar kurabiliyor. İlk nesil Figure robotları, daha sınırlı dil yeteneklerine sahipti. Yeni nesil Figure 02, daha sofistike iletişim yetenekleri sunuyor. Figure 02, eğitim, müşteri hizmetleri ve kişisel asistanlık gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Gelişmiş dil işleme algoritmaları sayesinde, kullanıcılarıyla doğal ve anlamlı diyaloglar kurarak, bilgi edinme ve problem çözme süreçlerinde yardımcı olabiliyor. Figure 02, aynı zamanda öğrenme ve adaptasyon yetenekleriyle, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak için sürekli olarak kendini geliştirebiliyor. 2025 yılı, yapay zeka ve robotik biliminin hız kesmeden ilerlediği ve bu ilerlemelerin hayatımızın her alanında etkisini gösterdiği bir yıl olacak. Hangisinin en büyük farkı yaratacağını zaman gösterecek, ancak şimdiden gelecek nesil robotların dünyamızı nasıl şekillendireceği konusunda heyecan verici bir döneme giriyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, insansı robotlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor ve geleceğin dünyasını şekillendirmede büyük rol oynuyor.