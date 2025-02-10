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        Haberler Magazin Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu

        Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu

        Oyuncu Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada bir hayli konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:22
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        • 1

          2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.

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          29 Ocak'ta anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.

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          Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü.

        • 4

          Mylan ismi; düzgün ve temiz anlamına geliyor. Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği bu isim,sosyal medyada gündem oldu. Yapılan bazı yorumları şöyle:

          - Bu nasıl isim?

          - Çaykara buna hazır değil.

          - Yusuf, gel de köydeki akrabalara anlat durumu şimdi.

          - Düşünsene Çaykaralısın ve adın Mylan.

        • 5

          Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı, evlendikten iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmişti.

        • 6

          Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımlamıştı.

        • 7

          Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

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