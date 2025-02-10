Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu
Oyuncu Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oğullarını kucaklarına alarak anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada bir hayli konuşuldu
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
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29 Ocak'ta anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerine verdikleri ismi duyurdu.
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Melisa Aslı Yazıcı, Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayımlayarak; "Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025" notunu düştü.
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Mylan ismi; düzgün ve temiz anlamına geliyor. Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği bu isim,sosyal medyada gündem oldu. Yapılan bazı yorumları şöyle:
- Bu nasıl isim?
- Çaykara buna hazır değil.
- Yusuf, gel de köydeki akrabalara anlat durumu şimdi.
- Düşünsene Çaykaralısın ve adın Mylan.
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Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı, evlendikten iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmişti.
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Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımlamıştı.
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Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.