Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarına verdiği isim belli oldu

Mylan ismi; düzgün ve temiz anlamına geliyor. Melisa Aslı Yazıcı ile Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği bu isim,sosyal medyada gündem oldu. Yapılan bazı yorumları şöyle:



- Bu nasıl isim?



- Çaykara buna hazır değil.



- Yusuf, gel de köydeki akrabalara anlat durumu şimdi.

- Düşünsene Çaykaralısın ve adın Mylan.