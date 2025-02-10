Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Gazze'de yaşayan Filistinliler için birden fazla yeni tesis inşa edileceğini ifade eden Trump, bu tesislerin başka ülkelerde olacağını belirterek Filistinlilerin Gazze'den çıkacağını söyledi.

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Gazze'nin inşası sonrasında, Filistinlilerin topraklarına geri dönme hakkına sahip olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Trump "Hayır, olmayacaklar çünkü daha iyi yerlere sahip olacaklar. Onlar için kalıcı yerler inşa etmekten bahsediyorum. Mısır ve Ürdün'le anlaşabiliriz, onlara milyarlarca dolar veriyoruz. Gazze'yi bir emlak projesi gibi düşünün." dedi.