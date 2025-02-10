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        Haberler Dünya Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak | Dış Haberler

        Donald Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, son röportajında Gazze ile ilgili planına dair yeni bir açıklamada bulundu. Filistinlilerin Gazze'yi terk ettikten sonra dönüş yapamayacağını söyleyen Trump "Güvenli yerler inşa edeceğiz. Dönüş hakları olmayacak çünkü daha iyi yerlere sahip olacaklar." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:13
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        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

        Gazze'de yaşayan Filistinliler için birden fazla yeni tesis inşa edileceğini ifade eden Trump, bu tesislerin başka ülkelerde olacağını belirterek Filistinlilerin Gazze'den çıkacağını söyledi.

        Gazze'nin inşası sonrasında, Filistinlilerin topraklarına geri dönme hakkına sahip olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Trump "Hayır, olmayacaklar çünkü daha iyi yerlere sahip olacaklar. Onlar için kalıcı yerler inşa etmekten bahsediyorum. Mısır ve Ürdün'le anlaşabiliriz, onlara milyarlarca dolar veriyoruz. Gazze'yi bir emlak projesi gibi düşünün." dedi.

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