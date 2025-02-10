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        Haberler Spor Transfer Yasin Özcan resmen Aston Villa'da! - Futbol Haberleri

        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!

        Kasımpaşa, genç futbolcusu Yasin Özcan'ın Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu. Kasımpaşa'nın duyurusunun ardından İngiliz ekibi de Yasin Özcan transferini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:29
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        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
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        Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa, genç futbolcusu Yasin Özcan'ın Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu.

        Kasımpaşa resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı.Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler.Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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        ASTON VILLA DA AÇIKLADI

        Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek." ifadelerini kullandı.

        7+1 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

        Aston Villa'nın, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

        Aston Villa ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından %20 pay verecek.

        KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

        Süper Lig'de geniş kadrosunda toplam 30 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın takım olarak piyasa değeri 31.55 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt) Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak Piatkowski ile birlikte takımının zirvesinde yer alıyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Lacivert-beyazlıların yeni transferi Piatkowski de 4.5 milyon Euro değere sahip.

        YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 33. SIRADA

        20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 33. sırada yer alıyor. 4.5 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi 5 büyük ligde forma giyen futbolcuları da sollamış durumda. Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery ve Real Madrid forması giyen Endrick bulunuyor.

        A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ!

        Yükselen bir grafik çizen Yasin Özcan, bu sezon A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrıldı.

        Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan Yasin Özcan, 1.761 dakika forma giydi ve takımı adına 1 asistlik katkı sağladı.

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